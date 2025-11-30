為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    楊瓊瓔爭取藍提名 何欣純：以不變應萬變 有信心贏

    2025/11/30 05:30 記者蔡淑媛／台中報導
    民進黨立委何欣純（左一）、國民黨立委楊瓊瓔（左三）及台中市長盧秀燕（右二）昨一同出席大里區農會周年活動。（記者蔡淑媛攝）

    民進黨立委何欣純（左一）、國民黨立委楊瓊瓔（左三）及台中市長盧秀燕（右二）昨一同出席大里區農會周年活動。（記者蔡淑媛攝）

    國民黨立委楊瓊瓔宣布投入黨內二〇二六年的台中市長初選，將與江啟臣競逐黨內提名，對此，民進黨台中市參選人何欣純昨強調，最好的市長人選就是何欣純，她有信心會贏得市長的寶座，服務廣大的市民！目前「以不變應萬變」因應局勢發展。

    何欣純也說，在很多地方基層都會看到楊瓊瓔，「她真得跑得很勤！」，地方耕耘很紮實，楊連任多屆的資深立委，地方都知道楊的實力堅強，如果代表國黨出線參選市長，「對我而言是一個強勁的對手！」。

    楊瓊瓔宣佈參選是否衝擊未來台中市長的局勢與選情？何欣純說，還有待觀察，包括國民黨如何初選，對她而言，就是「以不變應萬變！」

    民進黨台中黨部主委許木桂則說，何欣純、江啟臣及楊瓊瓔都是出身舊縣區的民代，江出身山城、楊是海線，何欣純是屯區立委，在大里、太平人口就有四十萬人，選區人口數最多，她的夫家在清水，也有淵源，決勝關鍵之一是爭取原市區的選民。

    許木桂指出，國民黨參選者還在黨內初選，民進黨推出市長的參選人已底定，何欣純將率領議員拚戰，已經開始母雞帶小雞，佈局及早開跑，不會因對手更替而影響原有步調。

