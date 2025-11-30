台中市長提名》楊瓊瓔：與江啟臣姊弟登山努力

國民黨立委江啟臣（左）與楊瓊瓔都宣布爭取台中市長提名（右），兩人昨出席購物節抽獎活動，分別站在市長盧秀燕的兩側，但沒有交集跟對談。（記者張軒哲攝）

國民黨台中市長提名初選內戰開打！台中市立委楊瓊瓔前晚宣佈參選台中市長，將與早已表態角逐市長的立法院副院長江啟臣競爭提名，她昨天強調，與江啟臣是姊弟一起登山努力，透過初選機制，公平競爭；面對「姊弟登山」之說，江啟臣昨天則笑說，「我姊姊好多喔！」。

國民黨主席鄭麗文昨在台南參加當慶活動時也強調，黨中央目標是延續台中市長盧秀燕八年優秀的政績，讓國民黨能夠繼續執政，一定要為台中市民提名「一個最強的、最優秀的人選」。

前晚宣佈參選，楊瓊瓔昨天上午就陪同盧秀燕出席大里區農會活動，盧秀燕向她握手說「恭喜、加油」。盧受訪強調，國民黨人才濟濟，每一位想要爭取台中市民服務，都是好事。

昨天下午盧秀燕出席購物節抽獎活動時，楊瓊瓔與江啟臣分站盧的兩側，三人雖同框，但楊、江沒有交集互動。

最早表態、坊間呼聲亦高的江啟臣，面臨比他更資深的前輩楊瓊瓔挑戰，國民黨該如何提名？台中市黨部主委蘇柏興說，國民黨很團結，只要國民黨提名誰，其他人就會全力支持，希望在明年一月與兩人完成協調，決定正式人選，如果協調沒結果，再進行黨內初選。台中市議會國民黨團書記長李中則認為，兩人各有優勢，可透過黨內初選表述政見。

楊瓊瓔強調，自己準備好了！她稱江啟臣是黨內非常好的同志，姊弟一起努力、一起登山，有共同的目標，將盧市長打下的根基好上加好，讓台中繼續前進。

江啟臣則說，希望能夠用行動服務鄉親，做好服務，爭取建設，這是最重要的事。對記者提問，若協調不成，是否辦黨內初選？他笑說，「這不是他能回答的」。

