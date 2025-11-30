三年前開除黨籍變停權》藍將提名鍾東錦連任 黨內：不可思議

苗栗縣長鍾東錦。（資料照）

國民黨規劃十二月中旬針對明年直轄市、縣市長選情單純選區進行首波提名，其中包括苗栗縣長鍾東錦。鍾東錦二〇二二年違紀參選苗栗縣長，曾被國民黨開除黨籍處分，如今可獲提名，原因就是前主席朱立倫任內的考紀會重行處分，讓鍾於今年九月恢復黨籍。一位黨務人士感嘆，鍾東錦在三年前被開除黨籍，三年後竟能恢復黨權，還可以獲提名連任，「很不可思議」，「不過，既然是在朱立倫的手上，那也不是什麼奇怪的事了！」

曾任中央考紀委員的黨內人士指出，印象中過去只有一例，一名村里長參選人違紀參選被開除黨籍，後來發現該區原提名人實力太弱，改成開放參選，因此違紀參選者處分改為停權。但四年前的苗栗縣長選舉，國民黨並未開放登記，黨有提名人，因此鍾東錦案沒有前例，「國民黨視黨內法規如無物的壞毛病，真的很糟糕！」

當年為鍾歸隊量身訂製下台階

這位人士還說，明明黨有相關規定，過去違紀參選被開除黨籍，處分可以變更為撤銷黨籍，但像鍾東錦這種被開除黨籍，竟改為停權處分的情況，非常罕見，「是不是以後只要違紀參選的人當選，都可以循鍾東錦模式？」

據了解，當初考紀會變更開除黨籍處分改為停權三年，就是為鍾東錦歸隊量身訂製的「下台階」。因為若是撤銷黨籍，三年後雖然可恢復黨籍，但依規定必須被處分人主動「『請求』恢復」，且要恢復黨籍滿一年，才可獲得提名資格，而停權處分只需要執行期滿，「其黨權即自動恢復。」

二〇二二年朱中央以黨章「排黑條款」為由排除提名鍾東錦選苗栗縣長，鍾東錦違紀參選後，當年九月被國民黨考紀會開除黨籍，後來鍾東錦除向黨部提出申訴，並向法院提起確認黨籍存在訴訟。鍾當選縣長後，與朱中央達成和解，並於二〇二三年四月撤告，後來考紀會就以鍾輔選二〇二四年大選有功為由，變更原處分為停權三年，並回溯自二〇二二年九月起算，到今年九月十四日屆滿。

