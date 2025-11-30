為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    若朝野有共識且符憲政程序 賴：願赴立院國情報告

    2025/11/30 05:30 記者陳政宇、李文馨、施曉光／台北報導
    總統賴清德昨出席青年論壇前受訪指出，如果朝野黨團有共識，又符合憲政程序，他願意到國會就國政方針以及國防特別預算，向人民報告並爭取國會的支持。（記者方賓照攝）

    總統賴清德昨出席青年論壇前受訪指出，如果朝野黨團有共識，又符合憲政程序，他願意到國會就國政方針以及國防特別預算，向人民報告並爭取國會的支持。（記者方賓照攝）

    藍白要求即問即答 國民黨團週二開黨團大會討論

    總統賴清德宣布提出新台幣一．二五兆元國防特別預算，在野黨提議邀請賴赴立院進行國情報告。對此，賴清德昨天表示，如果朝野黨團有共識又符合憲政程序，他願意到國會就國政方針以及國防特別預算向人民報告，並且爭取國會的支持。

    藍：除特別預算 武統一事也要講清楚

    立法院國民黨團首席副書記長林沛祥昨受訪說，十二月二日召開黨團大會，將討論國情報告一事。他並表示，如果賴要來立院，就不只報告特別預算案，也應針對中共二〇二七年武統台灣一事講清楚，且詢答方式一定是即問即答，不可能統問統答，黨團期待賴清德親自到國會向大家報告。

    民眾黨立院黨團總召黃國昌則表示，他對總統來立法院國情報告「毫無期待」，若總統來國會只是片面進行政治宣傳，不肯對國會議員回答相關問題，留在總統府開記者會就好。

    黃國昌說，賴二〇二四年競選時曾說過，願意到國會進行國情報告，且接受立委諮詢。雖總統府後來強調是「諮詢」不是「質詢」，但賴只要回答，二〇二四年的承諾為何跳票；總統要來立法院當然可以，但要履行承諾，否則就向二三〇〇萬人民道歉選舉時說謊。

    賴：向人民報告 也爭取國會的支持

    賴清德昨出席「總統與青年論壇」前受訪指出，如果朝野黨團有共識，又符合憲政程序，他願意到國會就國政方針以及國防特別預算，向人民報告，並且爭取國會的支持。

    席間，有學生提問「中國會打來嗎？」賴清德則回應，他的做法是「勿恃敵之不來，恃吾有以待之」，國際社會都講中國在二〇二七年前要做好攻台準備，有些媒體與民代誤會了，不是說二〇二七年要動手，但不管他們有沒有動手，台灣都要做好準備。

    賴清德續指，國防特別預算主要要達到三項目標，一是打造「台灣之盾」，就像下雨要撐把傘，若是中國飛彈、無人機過來，台灣要保全戰力、保護關鍵基礎設施，並保護全國人民生命財產的安全。二是國防導入人工智慧，高速感知無人機或飛彈，分高、中、低空有效攔截。三是國防工業創新，讓國家更安全，產業升級轉型、經濟更進步。

