    首頁 > 政治

    京華城土地標售弊案 沈慶京700萬交保

    2025/11/29 05:30 記者王定傳／台北報導
    京華城土地標售弊案，台北地檢署昨首度傳喚威京主席集團沈慶京，訊後依違反證券交易法諭知七百萬元交保。（記者王定傳攝）

    京華城土地標售弊案，台北地檢署昨首度傳喚威京主席集團沈慶京，訊後依違反證券交易法諭知七百萬元交保。（記者王定傳攝）

    檢調偵辦京華城土地標售案，發現威京集團旗下中石化雖有估價，卻採用偏高的版本，讓子公司鼎越開發以超過底價卅億元的三七二億元，向同集團京華城公司購入土地，京華城公司之後以減資方式將錢分給股東，其中有近卅億元流進香港一家公司，疑解決集團主席沈慶京的私人債務；台北地檢署昨首度傳喚沈慶京，訊後依違反證券交易法諭知七百萬元交保。

    二〇〇一年開幕的京華城購物中心，因營運狀況不佳，二〇一八年開價三八〇億元對外招標，經三次流標，隔年降價至三四二億元，鼎越公司以三七二億元拿下此案。

    據了解，鼎越資本額只有一億元，經中石化不斷增資而得以參與京華城土地標售案，且中石化雖有多份估價報告，但該公司董事會及審計委員會卻以偏高的版本，涉有不符營業常規交易情形；二〇二一年買賣雙方完成土地過戶，京華城公司從約一五〇億元減資到剩下一億元，有近卅億元流進香港一家公司，該公司背後大股東是一名大亨，疑為解決沈的私人欠債。

    檢方今年五月及十一月十日指揮調查局北機站發動兩波搜索行動，約談中石化前後任董事長林克銘及陳瑞隆、時任獨董及知名經濟學者朱雲鵬、鼎越前負責人朱亞虎、執行副總張嘉文、財務副總蔡志章、威京集團財務經理張志澄等人，訊後諭知卅萬元至五百萬元不等金額交保，持續朝證交法非常規交易及特別背信等罪嫌偵辦。

