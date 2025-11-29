為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    對決江啟臣 楊瓊瓔投入中市長初選

    2025/11/29 05:30 記者張軒哲／台中報導
    國民黨立委楊瓊瓔（左）昨與黨主席鄭麗文（右）同框出席活動，會後表態參加黨內台中市長初選。（記者廖耀東攝）

    國民黨立委楊瓊瓔（左）昨與黨主席鄭麗文（右）同框出席活動，會後表態參加黨內台中市長初選。（記者廖耀東攝）

    江：相信黨中央會推最強最優候選人

    國民黨主席鄭麗文廿八日至台中市清水區舉行座談會，喊話藍營要在台中繼續執政；民進黨已宣布何欣純參選下屆台中市長，國民黨盛傳立委江啟臣、楊瓊瓔皆有意參選，楊瓊瓔昨表態，許多民眾勸進她參加黨內台中市長初選，她「已經準備好了」；江啟臣則說，相信黨中央會決定最強最優候選人；何欣純則說，不意外。

    鄭麗文昨到台中辦座談會，楊瓊瓔全程陪同，江啟臣因和平專案在山區視察缺席，由妻子劉姿伶代表出席。會中主持人一度以「未來台中市長夫人」介紹劉姿伶，劉一臉尷尬，一旁的楊瓊瓔面無表情。

    楊瓊瓔會後則表態參加黨內市長選舉初選，強調她自廿四歲起為台中打拼，共當選二屆省議員，七屆立委，並曾受盧秀燕市長邀請赴任副市長一職，對台中有非常深刻了解，未來希望能夠跟台中一起進步，義無反顧，全力以赴，為台中贏得勝利。

    對此，江啟臣則說，黨中央也已制定相關辦法，相信黨中央會在顧及黨內和諧團結及符合台中市民期待下，決定最強最優的候選人，讓台中市能繼續發光發熱、讓市民更幸福。

    何欣純：楊若出線參選是很強勁對手

    何欣純對楊瓊瓔的表態不意外，她說，楊瓊瓔夠資深、對地方熟悉，跑得很勤，在地方有實力，若她出線代表國民黨參選市長，會是很強勁的對手。

