民眾黨稱徐春鶯案政治操作 民進黨批模糊焦點

民眾黨稱徐春鶯案政治操作 民進黨批模糊焦點2025/11/29 05:30 記者陳政宇、李文馨／台北報導
民進黨強調，徐春鶯被羈押是因為涉嫌犯罪，重點不是族群身分或黨派背景。（圖取自民進黨臉書）
民眾黨新住民委員會主委徐春鶯因涉犯詐欺、「銀行法」及「反滲透法」等罪遭羈押，民眾黨要求檢調別政治操作、葬送司法公信力。民進黨昨批評，徐被羈押是因為涉嫌犯罪，重點不是族群身分或黨派背景，民眾黨屢屢攻擊抹黑司法才是政治操作。
民眾黨立委黃珊珊昨指出，檢方披露的內容不明確，說徐春鶯「受指示、受資助」是非常嚴厲指控，甚至是未審先判，應拿出具體證據，不能隨便亂槍打鳥、政治操作，任何人沒被定罪前都是無罪推定。
民進黨立委林楚茵質疑，民眾黨主席黃國昌整天咆哮別人，遇到黨內涉嫌紅色滲透與金融詐貸就裝死，一點聲音都沒有，是心虛、還是縱容？且黃一再消費打詐議題，結果民眾黨的核心幹部，竟是涉嫌利用假文件、向銀行詐貸兩千萬元的詐欺慣犯，這就是民眾黨所謂的「新政治」嗎？
民進黨立委吳思瑤說，若拿中方資助替政治人物助選，這違反「反滲透法」，當然是要查、該辦、嚴懲的犯行；呼籲民眾黨應清楚說明，就徐春鶯個案，尊重司法查辦，勿枉勿縱。
