徐春鶯涉中方資助 疑為中共衛星黨「民革」

民眾黨新住民委員會主委徐春鶯，因涉犯反滲透法、刑法詐欺等罪嫌，前天被檢方聲押禁見獲准。（資料照）

台灣新住民發展協會名譽理事長徐春鶯涉接受中方指示、資助，幫二〇二二年直轄市長選舉及去年總統大選時，分別替民眾黨總統候選人柯文哲、當時無黨籍的台北市長候選人黃珊珊站台，涉反滲透法等而被收押禁見。據悉，所謂的「中方」可能包含在中國簡稱為「民革」的中國國民黨革命委員會，檢調對此則三緘其口，不願證實。

徐曾出席民革上海市委會座談

民革是中國黨派之一，一九四八年成立於香港，由原國民黨左派人士、反蔣人士等組成，創黨時推舉國民黨創建人孫中山的遺孀宋慶齡為名譽主席（宋未正式加入民革）。民革雖名為「中國國民黨革命委員會」，但不是國民黨分支，而是中共領導下「多黨合作」體系中的一員、類似「衛星」黨。

據了解，民革的「政治綱領」包含：「堅持中國共產黨的領導」，工作重點則是「促統」及「堅決反對和遏制台獨」等；民革在中國的統戰系統中，負責藉由各種文化、經貿等活動，與台灣民眾、台商交流，宣傳統一路線，旗下組織包含祖國和平促進委員會、中華中山文化交流協會。

二〇二三年六月間，徐春鶯曾以台灣新住民發展協會理事長身分，率團出席民革上海市委會的座談，民革上海市委會秘書長翟駿也出席。同年十月，傳出徐列為民眾黨不分區立委安全名單後，因曾任中國國企幹部種種原因引起議論，徐當時否認加入共產黨、民革，也沒拿過中國資金，但確曾帶隊拜訪「上海中山文化交流協會、民革上海市委，因協會大陸地區法律顧問為中山文化交流協會理事、民革黨員，協會和中山文化交流協會早有交往」；她並解釋是為了爭取中配相關權益而拜會民革。

依反滲透法等規定，滲透來源包含：「境外敵對勢力的政黨或其他訴求政治目的的組織、團體或其派遣之人」，若受滲透來源指示、資助而替總統候選人等站台、宣傳支持，最重可處五年徒刑。

