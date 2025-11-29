中配六改四依親高齡者直接享健保 石崇良：需考量公平正義

衛福部長石崇良（左）昨表示，對高齡者直接入籍到台灣使用健保，從公平正義來看，確實需要謹慎的思考。圖為石崇良與行政院長卓榮泰於立法院備詢。（記者陳逸寬攝）

在野黨立委去年提案將中配入籍「六改四」，近日又提案「國籍法」修法讓中配參政不受限制，引發議論。對於依親居留加保是否將加重健保負擔，衛福部長石崇良昨表示，從依親高齡者的健保費都是支出遠大於收入，而國人是從年輕就開始繳保費，後面才用到，「對高齡者直接入籍到台灣使用健保，從公平正義來看，確實需要謹慎的思考」。

其他國籍沒有依親規定

石崇良指出，依親規定不是來自於「健保法」相關規定，如果比較中配跟其他國籍的長留者，就是居住在台灣的外國人相比，其他國籍沒有依親規定，只有中配有依親規定，「從公平性來講，這兩邊確實有不相當」。

石崇良說，目前依親多數是高齡者依親，從他們繳的健保費來看，都是支出遠大於收入。再者，健保對本國人、長者高齡來講，是從年輕就開始繳保費，後面才使用到，對健保的長期是有很大的貢獻的，所以高齡者直接入籍到台灣使用健保，從公平正義來看，確實需要謹慎的思考。

對於是否可以修法，石崇良認為，這個不是在健保法面規定，是在其他法規，要審慎思考。

