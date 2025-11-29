藍「中配參政免放棄國籍案」付委 綠：強力反制

國民黨團總召傅崐萁提案修法「中配參政免放棄國籍」，立法院會昨交付內政委員會審查。（資料照）

「國籍法」修正案 民眾黨團傾向不支持

國民黨立委傅崐萁提案修正「國籍法」，增訂大陸地區人民參選公職，不適用國籍法放棄國籍規定，昨經院會交付內政委員會審查。內政委員會下週將排國籍法修法公聽會，國民黨團是否會推到底仍有討論空間，民眾黨團傾向不支持，下週二黨團會議做定調。

吳思瑤：涉違反單一忠誠義務

民進黨政策會執行長、立委吳思瑤受訪則說，國民黨快馬加鞭想為中國籍人士獲得特權修法，民進黨團絕對會強力反制，從社會反彈的聲量來看，該案涉及違反單一忠誠的義務，更違反了平等性原則，請在野黨對這種高度爭議議案，應當三思而後行。

現行「國籍法」第一條規範，中華民國國籍之取得、喪失、回復與撤銷，依本法的規定。傅崐萁提案增訂，本法對大陸地區人民的適用，依「憲法」增修條文第十一條及「台灣地區與大陸地區人民關係條例」的特別規定。大陸地區人民依法取得台灣地區戶籍者，其公職參選及任職資格，均依前開特別法規定，不適用本法第廿條的放棄外國國籍規定。

傅崐萁所提修正草案尚未在黨團大會討論，黨內仍有不同意見。黨內立委表示，即便付委、初審，也不代表一定會三讀，或是在本會期三讀，目前還有很多重大法案沒處理，也需和民眾黨團討論。立委陳玉珍說，按照陸委會說法，因兩岸條例並未規定「當選後任職之資格條件」，國民黨團提案修法把破洞補起來，絕對是有理有據；如果內政部依法行政，黨團就不會提出「防小人條款」或是「補破網條款」。

據了解，民眾黨團內部討論初步態度是傾向以「兩岸人民關係條例」來處理中配參政的問題。部分意見認為，如要修國籍法，可能會落入承認民進黨主張一邊一國的陷阱。民眾黨團總召黃國昌日前表示，如有必要將修正兩岸條例，不要隨著民進黨恣意解釋法規，就陪著他們跳探戈。

吳思瑤則說，對於中配的參政權，應比照所有台灣民眾，只要有雙重國籍都需要放棄，也要比照所有在台灣的外國人士，只要參選就只能夠效忠中華民國憲法。她舉例說，如同結婚一樣，法律規定很清楚，不能犯「重婚罪」，若要再有新的歸宿，必須放棄原來的婚姻，希望國籍法修法不要再次引來國人的怒火。

內政委員會召委、民進黨立委王美惠下週將排案舉行國籍法公聽會，討論提綱包含：世界各國對於歸化取得國籍或雙重國籍者擔任其公職人員之規範為何？現行具外國國籍者、歸化者或雙重國籍者擔任公職相關規範是否妥適？其他針對國籍法修正之立法建言。

民進黨政策會執行長、立委吳思瑤表示，民進黨團絕對強力反制中配參政免放棄國籍法案，喊話在野黨三思而後行。（記者李文馨攝）

