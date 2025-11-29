為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    民進黨彰化縣長「類初選」 12月中旬市話民調

    2025/11/29 05:30 記者張聰秋／彰化報導

    民進黨選對會已與四位爭取明年彰化縣長提名者取得共識，將以「類初選」方式於十二月十五日至十八日間擇一晚進行市話民調。隨著民調時間逼近，立委黃秀芳、陳素月、彰化市長林世賢及前彰化市長邱建富全力衝刺，黨內提名戰火升溫中。

    黃秀芳昨天公布競選總部文宣主視覺，以斗大的「W」圖像呈現「團結像繩索」概念，強調團結、合作與再出發的意象。

    陳素月則頻繁參加北彰化活動，對於爭取國民黨提名參選彰化縣長的工策會總幹事洪榮章，批評她支持行政院版《財政收支劃分法》，使得彰化縣明年分配到的普通統籌、一般性補助款以及計畫型補助款，相比今年少廿七．一七億元。

    4搶1 15至18日擇一晚民調

    陳素月反駁說，她是支持行政院版本，但政院版方向與公式算法財政部國庫署目前都還沒有算出數字，明年預算是依照藍白修法一修的版本編列，洪榮章搞錯對象批評！

    林世賢昨公布教育與運動分立政策，他主張運動應與青年事務整合，將成立「青年運動教育發展處」，規劃建置國家選手培訓中心、提高選手獎金，同時推動全民運動計畫。

    邱建富則騎單車造勢，前立委江昭儀、福興鄉長蔣煙燈等人現身其中。江昭儀說，做過兩任彰化市長的邱建富，當年高票連任，替民進黨在彰化市攻下綠營版圖，這樣的人才，不該被埋沒，他支持到底。

