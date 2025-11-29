增加軍備成火藥庫？ 學者：中國火藥庫是台灣20倍

國民黨主席鄭麗文連日以中共口吻，批評政府推出國防特別預算是點火、玩火，讓台灣變成火藥庫、兵工廠，昨又呼籲賴勿成為東亞澤倫斯基、麻煩製造者。（記者廖耀東攝）

總統賴清德宣布政府「守護民主台灣國安行動方案」，包括將提出分為八年期的一．二五兆元國防特別預算，在野黨連日批評此舉是「玩火」，台灣恐淪「火藥庫」，學者昨對此受訪指出，中國火藥庫是台灣的廿倍，更從不承諾放棄武力犯台，台灣發展防衛卻被說成製造戰爭，是倒果為因的可笑邏輯。

自衛被說成製造戰爭 「倒果為因」

國民黨主席鄭麗文連日以中共口吻，批評政府推出國防特別預算是點火、玩火，讓台灣變成火藥庫、兵工廠，昨又呼籲賴勿成為東亞澤倫斯基、麻煩製造者。對此，台大政治系副教授陳世民受訪說，若要說火藥庫，中國火藥庫是台灣的廿倍，更隨時以軍機艦騷擾，也從不願意承諾放棄武力解決台海問題、對台發動戰爭，而台灣發展防衛能力卻被說成「製造戰爭」，是「倒果為因」、非常可笑的邏輯。

陳世民指出，習近平決定是否攻打台灣的關鍵，在於他覺得中國夠不夠實力拿下台灣，鄭麗文、馬英九的言論，形同要讓台灣在毫無防衛之下被中國輕易拿下，透過弱化來殘害台灣，反而更加讓習近平覺得有機可乘，誘使中國攻打台灣。習這種人懂的語言只有「實力」，這些「表達善意、信任習的兩岸關係言論」等說法，只是天真。

陳世民也強調，鄭麗文使用與中國同樣的「玩火」言論，確實令人高度懷疑，國民黨的核心幕僚，尤其副主席蕭旭岑等人，經常與北京相互溝通，因此常有觀點上的「勾結」和串連，但國民黨主席只是六萬五千人所選出，台灣總統需要六百五十萬票，相信國民黨的觀點不足以代表台灣的主流民意。

開南大學副校長、國安戰略學者陳文甲則強調，「天下雖平，忘戰必危」，政府提出國防特別預算並非要將台灣變成火藥庫，而是穩定和平的必要作為。

他指出，面對中國持續擴張軍力，提升不對稱戰力、韌性建設與後勤補給，才能讓中國不敢輕舉妄動。美、日、歐等民主國家也都因威脅上升而提高國防支出，台灣的做法完全合理，「有實力才有嚇阻，有嚇阻才有和平」。

至於如何增進國防預算的民意支持，陳世民建議，政府可以比照過去推動募兵制等政策時，到全台各縣市與人民第一線溝通，或透過社群和媒體清楚政策宣示。不過，最重要的還是對謠言的即時澄清，從根本上杜絕如「對美軍購付錢卻沒到貨」這類違反常識的謠言。

陳文甲則認為，政府加強溝通的關鍵在於資訊透明化，讓民眾清楚了解經費用途與成果，其次是強化反中國統戰滲透與認知戰機制，最後則應建立全民防衛共識，讓社會大眾理解預算的目標是避免，而非挑起戰爭。

