馬英九批高市言論干涉台灣 謝長廷：若非不理解 就是惡毒

前駐日代表謝長廷（中）昨日出席「友誼水產．善的循環 ：Team Taiwan 挺日本」記者會，以實際行動支持「在關鍵時刻支持台灣的朋友」。（記者羅沛德攝）

前駐日代表、總統府資政謝長廷昨與在民團記者會上與立委郭國文、陳冠廷等人品嚐日本水產並呼籲全民響應。對於馬英九前總統批評日本首相高市早苗的言論「干涉台灣」，謝長廷說，高市所說的情況是台海已被封鎖、攸關日本存亡，與和平談判是不同時空，說出干涉台灣這話若非不理解，就是惡毒。

謝長廷表示，看到賴總統吃壽司的照片，令他想起二〇二一年擔任駐日代表時，日本前首相安倍晉三拿著鳳梨說台灣鳳梨很好吃的照片，這就是「善的循環」，當年中國突然稱台灣鳳梨有蟲停止進口，由於安倍挺台灣鳳梨獲各界響應，最後銷往日本的鳳梨數量成長八倍。

支持和平是「反侵略」 不是「反自衛」

至於總統宣布將推出一．二五兆元國防特別預算，謝說，他因愛好和平、支持和平解決兩岸問題所以反戰，但反戰是「反侵略戰爭」，而不是「反自衛」，否則就只是任人宰割。

對馬英九等人聲稱高市「台灣有事」等言論干涉台灣、造成台灣困擾，謝長廷說，這很難令人理解，台灣人與對岸和平談判解決問題，以及高市所談的自衛論，是兩個不同的時空。

他指出，高市所講的是台海已經被封鎖，軍艦已經開出來，轉一下就可能打到旁邊沖繩、菲律賓，已經不是和談的時候，而是日本的「存亡危機」，若將兩個不同時空湊在一起，「我認為要嘛是不理解，要嘛是惡毒」。

此外，針對網路謠言聲稱謝長廷曾以「郵寄」珠寶的方式賄賂時任總務大臣的高市，謝長廷直言「那個是謠言」，他已在社群聲明澄清，並翻譯成日文交給日方。他說，中國也盛行貪污，可以去查看看賄款有沒有用郵寄的，這是不可能的事，可見造謠的人根本沒有社會經驗，「所以這個是荒唐」。

