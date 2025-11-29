熟稔國安 徐斯儉任國防部軍政副部長

國安會諮詢委員徐斯儉將轉任國防部軍政副部長。（資料照）

總統府昨表示，賴清德總統已正式任命國安會諮詢委員徐斯儉出任國防部軍政副部長。徐斯儉為美國哥倫比亞大學政治學博士，曾任外交部政務次長、國安會副秘書長，任內表現傑出，歷練豐富完整。總統期望借重徐博士在國安與國際事務上深厚的專業背景與實務經驗，襄助國防部長顧立雄為國防革新與強化注入全新動能。

柏鴻輝轉任國防院副董事長

總統府指出，徐斯儉在國安及外交領域深耕多年，擔任國安會副秘書長與諮詢委員期間，積極協助國防部推動與國際友盟的各項軍事交流與合作計畫。他曾多次率團參與台美間的重要對話，並實際參與多項關鍵會議，與美方政軍界人士互動密切且熟稔。在現任國防部長顧立雄擔任國安會秘書長期間，徐斯儉更全力協助，深入參與各項國防改革規劃，對國防事務有深刻且全面的掌握。

總統府期許徐斯儉上任後，持續發揮其國際視野與戰略長才，襄助顧立雄部長落實各項強化國防目標。原任軍政副部長柏鴻輝，將轉任國防院無給職副董事長、兼任有給職副執行長。

