    焦點評論》國民黨別虛晃一招

    2025/11/29 05:30
    賴總統日前也喊話，一．二五兆元打造「台灣之盾」是投資和平及台灣安全，更重要的是，和解必須有實力做為後盾。（資料照）

    記者陳政宇／特稿

    當中國解放軍不斷試探台海防線，總統賴清德宣示投入一．二五兆元打造「台灣之盾」，可望成為朝野協力、共同面對外患的契機。然而，若藍白提議國情報告只是虛晃一招，一邊邀請，一邊謀劃政治鬥爭、大砍國防預算，那麼這把矛刺穿的不是對手，而是台灣兩千三百萬人的安全底線。

    行政院廿七日通過「強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例草案」，首次將「因應中共軍事威脅」寫入立法目的，並送請立法院審議。賴總統日前也喊話，這筆預算是投資和平及台灣安全，更重要的是，和解必須有實力做為後盾，「沒有實力後盾的和解，容易淪為投降」，盼朝野共同支持國家安全。

    在野黨拋出邀請總統赴立法院進行國情報告，但不免讓人懷疑，這究竟是合作契機，或是政治伏筆？猶記去年，藍白聯手強推國會擴權法案，要求以「即問即答」的方式質詢總統，憲法法庭宣判違憲後，在野黨竟揚言拒絕總統報告。今年六月，賴總統主動邀請在野領袖進行「國安簡報」，仍未獲善意回應而破局。

    事實上，賴總統早已一再表明，願意在合乎憲法規定下，赴立院做國情報告。民進黨團亦遞出善意的橄欖枝，可期待成為朝野合作的起點，不僅是對內展現成熟的民主政治，更是對外展現團結意志。

    但關的是，如果國民黨與民眾黨一邊高調邀請總統報告，一邊卻將提升防衛韌性的經費砍得千瘡百孔，拖累戰力建構。豈非向國際社會傳遞台灣內部混亂、缺乏自我防衛決心的錯誤訊號，這正是北京最樂見的結果。

    藍白手中的矛，究竟是用來抵禦外敵，還是反手刺向國家安全的盾？台灣社會期待，能寫下憲政歷史性的一頁，立法院首度邀請總統進行國情報告，建構對國安的共識、守住自由民主和平的生活，而非一場項莊舞劍的鴻門宴。

