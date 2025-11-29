為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    本報「官我什麼事」專訪》防中滲透 駐星國代表童振源：新加坡實施「防止外來干預法」

    2025/11/29 05:30 記者蘇永耀／台北報導
    台灣駐新加坡代表童振源受訪說明，為守護國家利益，新加坡已實施「防止外來干預法」。（記者陳宇睿攝）

    台灣駐新加坡代表童振源受訪說明，為守護國家利益，新加坡已實施「防止外來干預法」。（記者陳宇睿攝）

    新加坡政府對外開放，同時強化內部安全防範滲透。我駐新加坡代表童振源接受本報「官我什麼事」專訪時表示，星國政府實施「防止外來干預法」，被列「政治影響力者」，須揭露與外國政府的連結訊息。他說，新加坡人對於國家認同、國家忠誠，是相當高的。很多人覺得如要替中國政府做事，是不能接受的。

    被列「政治影響力者」 須揭露與外國政府關係

    童振源說，新加坡是移民社會，他們對外來人才歡迎，但也非常擔心，外來人才一旦與外國連結，會造成內部分裂。因為新加坡非常小，如果沒有獨立地位與國家利益整合性，內部社會分裂後，國家很難往前走。在這情況下，在前任總理李顯龍時代，他講華人移到新加坡，「不要落葉歸根，而是落地生根」，鼓勵新加坡人、新加坡華族，應該要講好新加坡的故事。

    童指出，新加坡政府二〇二一年通過「防止外來干預法」，二〇二三年底生效，二〇二四年實施。其中，被列「政治影響力者」，如果與外國政府有連結，經常交流，必須揭露訊息，因為有可能會造成新加坡國家利益的危害。例如若擔任中國政協委員，這是要揭露，或在那邊有特殊待遇，以及如果中國政府有給錢等，這都是要揭露的。

    童振源強調，新加坡人對國家認同、國家團結、國家忠誠，是相當高的。他們很多人也覺得替中國政府做事不能被接受，到目前為止，對該法他沒有聽到有很大的負面聲音。

    童振源另透過臉書對該法介紹。星國政府在立法時指出，外來勢力可能透過偽裝或協作等手段，在社群媒體上散播不實訊息，試圖影響新加坡的政治環境，破壞社會團結與和諧，誤導公眾對政治議題的認知，甚至動搖民眾對政府的信心，影響選舉結果。

    他說，例如歸化港商的香港商會及九龍會會長陳文平，已被新加坡政府列為該國首位「具政治影響力者」，並規定其每年需申報所有超過一萬新幣的政治獻金來源，以及與外國政治或立法機構的聯繫，包括所獲得的移民福利，如榮譽公民資格或永久居留權等。陳曾以「海外列席代表」身份受邀參加中國政協會議，並在受訪時說：「會盡力在海外講好中國故事。」新加坡內政部在四月已將四位公民列為政治影響力者，他們都是中國政協委員。

    熱門推播