藍拋邀賴清德立院報告軍購 綠：若挺預算，可談

總統國情報告 民進黨團：須合法合憲 民眾黨團：會列為考慮

賴清德總統提出八年一．二五兆軍購特別預算，立法院國民黨團首席副書記長林沛祥昨天拋出立法院應該邀賴總統做國情報告的主張。民眾黨團說，若民進黨不阻擋，讓民意切實監督賴總統，會列為考慮。民進黨團表示樂見其成，但強調立法院處理必須合法合憲，加上願意支持預算，可談、可對話、可討論。

府：朝野若有共識 可再研議

總統府昨晚回應表示，只要有助於強化國防、有助於團結國家與朝野對話，確保人民安全免於威脅，我們都願意努力，特別在周邊國家也不分朝野致力於加強自我防衛韌性的時刻。

總統府發言人郭雅慧並說，目前仍屬個別立委的意見，若未來立院朝野黨團能形成共識，府方將在尊重憲政程序的前提下，與國會進一步的溝通，研議後續可行的處理方式。

林沛祥表示，國民黨團不反對國防預算，認為要買對的武器，而且武器要「到位」，不然前債未清，後債又生，對全民來說不是好事。但這麼重大的事情，賴清德又乾綱獨斷，想借外力凝聚國內共識，甚至說二〇二七中共武統台灣，只為了製造恐懼衝支持度，全民就要幫他的民調買單嗎？他打算邀賴總統赴立法院做國情報告，但待黨團凝聚共識後，再和民眾黨溝通。

國民黨文傳會主委吳宗憲質疑，如果賴清德的確接到中共準備二〇二七年武統的訊息，就應該趕快向全民說清楚，讓大家有所準備；如果二〇二七年這麼危險，台灣向美國大量採購的軍事裝備，對方交貨卻一延再延，延到二〇二七年之後，對台灣還有什麼意義？立委陳玉珍表示，如果二〇二七年要打仗，全民是不是現在就要開始準備？政府可以給軍人的錢，不要苛扣，應該給公教警察的錢，要趕快發下去，也不要時常挑撥、分化同胞團結。

民眾黨團副總召張啓楷說，邀請賴總統到立法院做國情咨文，是民眾黨長久的主張，也是賴在競選總統時主動提出，如果民進黨不再阻擋，讓民意可以確實監督賴清德總統，「我們會列為考慮，隨時邀請賴清德總統來立法院，只要他願意來」。

民進黨團書記長陳培瑜回應，如果在野黨有誠意邀約，透過國情報告來跟社會大眾討論國防特別預算，讓政府能合理性地去談對台灣的意義，樂見其成。她強調，立法院處理必須合於規範，再加上願意支持預算，就可談、可對話、可討論。兼任民進黨政策會執行長的立委吳思瑤說，只要是符合憲法所定程序，都可以開放、正向的討論總統國情報告一事。

依據「立法院職權行使法」，可經全體立委四分之一以上提議，立法院會決議後，由程序委員會排定議程，就國家大政方針及重要政策議題，聽取總統國情報告；或是總統就其職權相關國家大政方針及重要政策議題，得咨請立法院同意後，至立法院國情報告。

