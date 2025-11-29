國民黨團提案 中配參政免棄國籍 賴：沒必要修國籍法

賴清德總統強調台灣民主多元，新住民都是國家主人。（記者洪瑞琴攝）

立法院國民黨團總召傅崐萁提案修改「國籍法」，主張中配參政免放棄中華人民共和國國籍。賴清德總統昨做出呼籲，非常希望目前在立法院討論修國籍法的立委，不要愛之適足以害之，沒必要去修國籍法，特別免除來自中國的新住民對中華民國的單一忠誠責任。

增加社會對中配疑慮 無助和諧

賴清德昨前往台南孔廟參香祈福，接受媒體聯訪說，一旦修法成功，只不過是增加社會對來自中國大陸新住民的疑慮而已，對整個台灣社會的和諧沒有幫助。

國籍法第二十條規定，中華民國國民取得外國籍者，不得任中華民國公職。不過，傅崐萁提案修法，增訂大陸地區人民依法取得台灣地區戶籍者，參選公職資格依兩岸人民關係條例規定，不適用國籍法放棄國籍規定。

認同台灣的住民 都是國家主人

賴總統昨舉韓國網紅金針菇、來自烏克蘭的瑞莎、以及來自中國福建的邱巧珠等新住民代表為例，強調台灣是一個民主多元、自由開放的國家，任何人不管哪一個族群、來自何方，或是什麼時候到，只要認同台灣，都是這個國家的主人。

賴清德說，身為總統，對在台灣數十萬新住民的貢獻，都充滿感激。

總統呼籲，目前立法院在討論國籍法的立委，不要愛之適足以害之，沒必要去修訂國籍法免除來自中國的新住民，對中華民國單一的忠誠責任。他強調，目前在討論國籍法的行為與言論，都是多餘的、沒有必要的，希望立法院目前熱衷於推動國籍法修法的人士，立委都能夠三思，團結愛台灣、保護國家、推動國家社會的進步，「這才是我們共同要去推動」。

