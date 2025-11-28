《賴總統指北京以2027武統台灣為目標》雙城論壇照辦 蔣萬安指無關政治 綠批一廂情願

台北上海雙城論壇將在十二月下旬登場，台北市長蔣萬安認為討論議題無關乎政治敏感性議題。（記者田裕華攝）

總統賴清德近日指，中國正以二〇二七年為節點，推進武統台灣的各項軍事準備及複合式威脅。而台北上海雙城論壇將在十二月下旬登場，國民黨台北市議員昨在市政總質詢時關注雙城論壇進度，以及這番言論是否影響舉辦？台北市長蔣萬安強調，討論議題皆無關乎政治敏感性議題，就是單純市政交流。但民進黨市議員簡舒培受訪時批評，中國無處不是政治，如真無關政治，為何MOU卡在上海方這麼久？蔣萬安別再一廂情願。

12月下旬登場 蔣︰單純市政交流

簡舒培表示，蔣萬安的想法太過一廂情願，中國處處都是政治，包括最近中日關係的緊張，日本或許未來也將沒有大貓熊，蔣的說法不就是自欺欺人？而且雙城論壇與上海如今尚未協調完畢，那就代表一定具有政治意義，是不是要向中共領導人習近平表忠才能辦？這樣的雙城論壇到底有何意義？為什麼非辦不可？

她質疑，近幾年雙城論壇簽署這麼多MOU，對城市進步到底有何助益？有何實質成果？上海有什麼值得台灣學習的部分？為什麼每年一定都要針對這件事情爭論？現在是對岸不釋出善意，那為何一定要交流？

簡舒培︰MOU卡關 中國處處是政治

她強調，國民黨也持續派高層前往中國，呼應中國的演出，如今這樣紅統化的的國民黨，難道蔣萬安也要配合？她要求北市府絕對要維持對等、尊嚴的原則來維護中華民國主權，不能隨便為了政治利益就向對岸低頭。

國民黨市議員李明賢昨在議場質詢提到，台北市需要再遞件一次申請，質疑中央是否會使一些「小動作」，讓雙城論壇無法如期登場。蔣萬安回，期望舉辦十五年、行之多年的雙城論壇仍可以照常舉辦，討論的都是市政的議題；目前規劃是十二月底，期望可以親自率隊，按照慣例方向進行；至於確切時間，仍在與上海方確認中。

副市長林奕華說，目前水治理相關MOU已經沒有問題，職能訓練備忘錄也已送出，期待能夠按照時程進行。

