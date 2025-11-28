紐西蘭軍艦5日穿越台海 共機模擬攻擊

紐西蘭海軍油彈補給艦奧特亞羅瓦號（HMNZS Aotearoa）本月五日從南海穿越台海，前往北亞地區執行聯合國對北韓制裁任務。（圖取自x.com/NZNavy）

紐西蘭海軍噸位最大的油彈補給艦「奧特亞羅瓦號」（HMNZS Aotearoa），本月罕見通過台灣海峽，紐西蘭國防部長柯林斯（Judith Collins）廿七日向路透披露這項消息，強調這次通過台海是依照國際法所保障的「航行自由權」進行。

柯林斯向路透表示，該艦於五日從南海穿越台海，前往北亞地區。這次任務之前未被公開報導。一名了解此事的消息人士說，該艦穿過台海時，被中國軍方軍機、船艦追蹤，中國戰機還進行模擬攻擊。

請繼續往下閱讀...

柯林斯並未評論中國軍方的活動，但是她透過電子郵件表示，這次通過台海是根據國際法進行，「包括行使聯合國海洋法公約保障的航行自由權」。中國國防部尚未回應此事。

紐西蘭海軍上一次公開通過台海是在去年九月廿五日，奧特亞羅瓦號與澳洲軍艦「雪梨號」（HMAS Sydney）同行，該次行動是二〇一七年以來，紐西蘭軍艦首次通過台海。

南韓製的奧特亞羅瓦號用途為海上補給油料和其他物資，該艦未配備重型武器，但是可搭載一架直升機。紐西蘭軍方上月曾表示，規劃讓奧特亞羅瓦號參與在日本周邊執行聯合國對北韓制裁任務。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法