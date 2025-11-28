賴清德提中國2027侵台威脅 陸委會：料敵從寬

陸委會副主委梁文傑昨強調，國家安全沒有輕忽空間，料敵從寬才是最佳應對之道。（記者林哲遠攝）

賴清德總統示警，北京當局正以二〇二七年完成武統台灣整備為目標，企圖把「民主台灣」變成「中國台灣」；陸委會副主委梁文傑昨強調，國家安全沒有輕忽空間，料敵從寬才是最佳應對之道，總統會提出二〇二七年這個時間點，就是中共正準備在台海達成它的企圖，對台灣的威脅實實在在，從自保的角度來講，台灣必須要有相應作為。

各國智庫佐證 台灣須有相應作為

梁文傑指出，提出中共二〇二七年武統台灣的時間點，最早是在二〇二〇年十月，中共第十九屆五中全會表明要確保二〇二七年實踐建軍百年的奮鬥目標，其內涵就是要把人民解放軍建成世界一流軍隊、維護國家主權統一和領土完整，為實現中華民族偉大復興，提供戰略支撐。

梁文傑續指，從二〇二〇年開始，中共以每年超過七％的規模增加國防支出，中共海軍現在已成為世界最大規模，現役軍艦有三七〇艘，美國海軍則在二九〇至三〇〇之間，光是過去四年，中國總共建造三十九艘軍艦。

他說，「國際政治看的是一個國家的能力，而非其意圖。」意圖會被遮掩、改變與粉飾，就像俄國總理普丁二〇二二年出兵烏克蘭前，曾數度否認出兵的意圖。

他列舉，從中共在二〇二〇年提出建軍百年的目標後，世界各國的智庫或研究單位，都拿二〇二七年做為觀察點，最早是由澳洲前總理陸克文所提出，後來二〇二一年美軍前印太司令部司令戴維森也提出，之後還有好幾個智庫都有類似說法。

