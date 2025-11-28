務實派蔣正國 升任海軍司令

國防部昨晚指出，奉總統核定國軍上將階職務調整，國防大學校長由海軍司令唐華上將調任；海軍司令由參謀本部副總長蔣正國中將（見圖）調任，同時晉任海軍二級上將。（資料照）

確保海鯤號潛艦、輕型巡防艦籌建案依節點推進 各界關注

國防部昨晚指出，奉總統核定國軍上將階職務調整，國防大學校長由海軍司令唐華上將調任；海軍司令由參謀本部副總長蔣正國中將調任，同時晉任海軍二級上將。前述調任案均以二〇二五年十二月一日生效。蔣歷練完整，在海軍內部屬於思維靈活的務實派，上任後將如何持續確保國艦國造進度依照節點推進，包括海鯤號潛艦、輕型巡防艦等籌建案，倍受關注。

請繼續往下閱讀...

唐華調任國防大學校長

國防部強調，蔣正國是海軍官校七十七年班、戰院九十五年班，曾任海軍官校校長、後次室次長、海軍司令部參謀長、海軍艦隊指揮部指揮官等重要職務，學、經歷完整。任現職期間，指導軍事戰略與戰備整備等重大工作，著有貢獻，特拔擢調任海軍司令，以便藉其豐富經驗，銜續推動各項建軍備戰工作。

蔣歷練完整 具不對稱作戰經驗

據了解，蔣正國在出任海軍官校校長前，曾任基隆軍艦、岳飛軍艦、永定軍艦艦長，隨後升任海軍司令部人事軍務少將處長，再接任負責水雷作戰及水下作業的一九二艦隊長，並曾於二〇一七年帶領敦睦艦隊遠航。除了對非傳統的不對稱作戰有第一線經驗，更具備艦隊作戰、軍事教育與後勤維保等跨領域歷練。

蔣正國最受矚目的公開發言之一，即二〇二二年擔任海軍參謀長期間，面對四五〇〇噸級新一代飛彈巡防艦「震海計畫」因戰系研發延宕與預算限制受挫，依據高層戰略指導，在國會向立委說明預算將轉用籌建十二艘二五〇〇噸級的「輕型巡防艦」。他當時答詢指出，面對共軍以056A型輕型護衛艦等兵力常態侵擾，我方長期以大型主戰艦對應，造成油耗與兵力運用的不成比例消耗。海軍主張透過籌建噸位較小、操作成本較低的輕型巡防艦，來分擔濟陽級與成功級的偵巡負荷，並解決濟陽級艦齡老舊、鍋爐啟動需時過長的問題，此決策放諸今日，頗具先見之明。

針對潛艦國造案，蔣正國也曾多次在國會說明海軍已取得一〇七項主、次裝備輸出許可，並強調潛艦建造雖有困難但已逐一克服，以此穩住專案進度。

隨著共軍對台軍事騷擾及脅迫活動常態化，蔣正國上任後，如何確保輕型巡防艦如期成軍、填補戰力空隙，同時穩定掌握各界引頸期盼的海鯤號原型艦測試，以及後續艦簽約、建造進度，皆是攸關台海防衛作戰的重大任務。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法