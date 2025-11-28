為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    馬鄭批賴玩火 王定宇：勿做侵略者的走狗

    2025/11/28 05:30 記者施曉光、劉宛琳、盧賢秀、謝君臨／綜合報導
    賴清德總統宣布未來八年要編列1.25兆元的國防特別預算，國民黨主席鄭麗文昨批賴總統不要玩火。民進黨立委王定宇痛批鄭麗文不敢批評每天用戰機騷擾台灣的中共，「這不是為虎作倀、侵略者的走狗，這是什麼？」。（記者盧賢秀攝）

    

    賴清德總統宣布未來八年要編列一．二五兆元的國防特別預算，提升戰備能量因應中共威脅，國民黨軍事背景立委陳永康、馬文君等都肯定大方向，但要把關預算。前總統馬英九昨天卻發文質疑賴清德「幾乎已經形同宣布台灣進入『準戰爭狀態』，國民黨主席鄭麗文也要賴不要玩火。民進黨立委王定宇痛批鄭麗文等人不敢批評每天用戰機騷擾台灣的中共，卻攻擊保護自己的受害者，「這不是為虎作倀、侵略者的走狗，這是什麼？」

    馬英九昨在臉書發文質疑賴清德「幾乎已經形同宣布台灣進入『準戰爭狀態』，同時將國人劃分為所謂『中國台灣』與『民主台灣』，要針對未來進行兩岸交流的政黨與民間團體，展開相關的嚇阻甚至具體的措施」，讓他感覺很悲哀。

    馬英九表示，賴清德總統對國際情勢與兩岸關係的判斷，出了相當大的問題，完全沒有考慮和解對話的路徑，只有不斷堆疊軍事採購與動員對抗情緒。馬強調，賴總統一定要做真正符合台灣人利益的決定，如果方向錯誤，也換不得真正的和平，只會拖累台灣財政，苦果由全民承擔。

    鄭麗文昨在基隆受訪表示，在東北亞的局勢出現稍微有可能緩和的跡象，美國總統川普為此事還致電了日本的首相，在大家想要熄火滅火的時刻，為什麼賴總統卻又想要點火、玩火呢？她再次呼籲賴清德三思，要往兩岸和平方向努力。

    立院外交及國防委員會民進黨籍召委王定宇表示，台灣因中國威脅，需保護自己家園，就如同一般人住家，為了擔心小偷和強盜會裝門鎖、提高保全。各國都贊成台灣提高國防支出，甚至願意提供協助；而中國跳腳是必然的，「因為它就是那個盜匪，就是那個威脅。」

    批鄭麗文用國台辦用語「在玩火」

    他說，鄭麗文竟用中共國台辦的口吻，批評賴總統「在玩火！」國民黨立委也攻擊自己的國家元首，國民黨從來不去譴責用武力威脅台灣的中共，卻攻擊保護自己的受害者，這不是為虎作倀、侵略者的走狗是什麼？當年「五四運動」有一句口號：「內除國賊，外抗強權」，「這是我們台灣這一代為後代子孫該做的事。」

