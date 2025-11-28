涉反滲透法收押》自稱前中共國企幹部 中配徐春鶯積極助選柯

2019年台北市政府舉辦「大江南北新住民園遊會」的照片中，柯文哲(前排中)與徐春鶯(前排左)密切互動。（資料照，取自吳欣岱臉書）

檢調偵辦台灣新住民發展協會名譽理事長徐春鶯涉反滲透法等案，發現她涉接受中方指示、資助，幫二〇二二年直轄市長選舉及去年總統大選時，替民眾黨總統候選人柯文哲、當時無黨籍的台北市長候選人黃珊珊站台、宣傳支持，例如去年一月十二日，她在柯的選前之夜現身站台，批評柯的對手、民進黨候選人賴清德，並要群眾支持柯及民眾黨。

據了解，檢調將徐定位為兩種角色，一是「受中方指示、資助」者；二為她本身就是「滲透來源」。依反滲透法、總統副總統選罷法、公職人員選罷法等規定，有上述情形者，不能為候選人站台或亮相造勢、參與競選、開記者會或接受媒體採訪時為候選人宣傳等行為。

檢調掌握，徐春鶯不僅在選前之夜幫柯文哲站台，當眾宣傳「支持民眾黨、支持柯文哲，因只有柯把新住民放在首位」、「政黨輪替不是只有藍綠可以輪替，這一屆我們要讓沒有做過的民眾黨，肩負人民期待的柯文哲來做」，也曾受媒體專訪表示支持柯文哲等。

徐春鶯出生、成長於上海，自稱曾於中國國營企業擔任幹部，一九九三年以中配身份依親來台，二〇〇〇年取得身分證，二〇一六年後以台灣新住民發展協會理事長身份往返於兩岸，除爭取中配權益，並多次率團在台或赴中進行兩岸交流活動。

前年間，民眾黨傳出要把徐春鶯列為不分區立委安全名單，徐卻被爆為中國共產黨員，徐出面否認：「自己不是、也從未加入共產黨」，亦否認拿過中國資金，即使徐最終未列入民眾黨不分區立委名單，仍積極為柯助選。

