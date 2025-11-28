為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    鎮小江共諜案》竊軍機交中國 飛官樓文卿更三審重判12年

    2025/11/28 05:30 記者楊國文／台北報導
    中國前解放軍軍官鎮小江發展共諜組織案，前飛訓部中校副主任樓文卿更三審仍重判12年。（資料照）

    檢調追查中國前解放軍軍官鎮小江發展共諜組織案，認定空軍退役上校葛季賢、前飛訓部中校副主任樓文卿，涉嫌提供空軍軍事機密給中方，起訴兩人，其中，葛獲無罪定讞；高等法院更三審認定樓觸犯法定刑為無期徒刑或死刑的陸海空軍刑法「幫助敵人之間諜從事活動罪」，經兩度減刑，昨仍重判樓十二年徒刑、褫奪公權八年、沒收四千美元及新台幣五萬元犯罪所得。

    更三審為防止樓潛逃，將他限制住居在高雄住處及接受電子手環監控。高檢署表示，收到判決再研議是否上訴。

    鎮小江以香港居民名義來台經商，吸收我退役少將許乃權等人加入共諜組織，鎮被依國安法判四年、許判兩年十月徒刑，均定讞。

    檢調調查，鎮小江二〇〇九年指派被通緝的空軍前中校劉其儒接觸、吸收葛，不久樓也被吸收，三度將空軍內部文件交付中方。葛、樓均否認犯罪，檢方不採信，依陸海空軍刑法「交付軍事機密給敵人罪」起訴兩人。葛因罪證不足獲無罪定讞。

    高院、高院更一審均判樓無罪，經最高法院撤銷發回；高院更二審認定，樓提供空軍機密文書幫劉男從事間諜活動，並獲取報酬，依「幫助敵人之間諜從事活動罪」改判樓十七年徒刑、褫奪公權十年，並追繳犯罪所得。

    高院更三審審理時，樓仍否認犯罪，但合議庭認定犯行明確，痛批樓受中共間諜利誘，提供空軍內部文件幫助間諜從事活動並收取對價報酬，惟審酌樓交付空軍文書的參考價值較低且收取報酬不多，給予減刑，及此案審理逾八年，再依速審法減刑，仍重判十二年徒刑。

