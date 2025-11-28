中配參政 陸委會：國籍法是保護他們

陸委會副主委梁文傑。（記者林哲遠攝）

支持內政部 要求當選公職中配放棄中國籍

中配參政權爭議延燒，立法院國民黨團批評內政部錯誤解釋法令，剝奪中配合法參政權，並將修法鬆綁。陸委會副主委梁文傑昨表示，中配在台灣擔任公職若未放棄對岸國籍，恐被中共要求配合情報工作，支持內政部要求當選公職中配放棄中國國籍，是在保護中配避免矛盾與風險。

未放棄中籍 必須配合中國情報工作

梁文傑表示，中配雖然取得台灣國籍，但同時仍有中華人民共和國國籍，中共「反間諜法」、「國家情報法」、「國家安全法」三部法律都要求中國公民，應配合其國家情報工作，且需須提供情報線索和證據。

梁文傑續指，倘若一位中配在台灣擔任公職，可以接觸到國家機密，中共絕對會要求他們提供相關的線索及證據；站在陸委會的立場，是在保護中配面對的矛盾與風險，從陸委會的角度來看，「國籍法」單一忠誠原則還是要維護。

「國籍法」單一忠誠原則必須遵守

是否有意修正「兩岸條例」提高中配的定居年限、參選門檻？梁文傑回應，就算提高定居年限，中配一旦擔任公職，還是會遇到單一忠誠問題，除非中共修改相關法律，不再要求中國公民或人民必須配合國家情報工作，否則不管提高年限到多少，這個關都是繞不過的，從保護中配的角度來看，「國籍法」的單一忠誠原則必須遵守。

內政部也強調，中共目前屬於境外敵對勢力，原中國籍人士在未放棄該國國籍前，比如據中共「國家安全法」規定，有配合情報單位要求提供情報義務，顯與我國「國籍法」所欲規範的公職人員忠誠義務有嚴重衝突，將造成國安威脅，這是針對全體國人的一致規定，並無歧視中配及其參政權利。

