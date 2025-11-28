政院財劃法覆議案》藍嗆：立場就是否決 綠批：掏空國庫瓦解台灣之盾

民進黨立院黨團昨召開「在野掏空國庫 意在瓦解台灣」記者會，批在野黨三修財劃法，意在掏空國庫、瓦解台灣之盾。（記者王藝菘攝）

行政院昨宣布就日前在立法院三讀通過的「財劃法」修正案提出覆議，國民黨團表示將否決。民進黨團幹事長鍾佳濱回應，總統賴清德宣布要增強台灣自主防衛能力，財劃法經歷搞烏龍、廢武功、被糊弄的三修後，讓明年度總預算被迫舉債，在野黨明知會掏空國庫，卻指責政府投入國防預算，「在野舞劍，意在瓦解台灣之盾」。

國民黨團書記長羅智強對此表示，財劃法修法目的是不讓中央政府集權又集錢，國民黨團幫賴總統實踐、兌現他當年擔任台南市長的理念，「但顯然賴皮總統下令要『覆議院長』再度提出覆議」。

羅智強指出，行政院如果真的尊重地方財政自主權，應該尊重立法院三讀通過的法律，先讓新版財劃法施行半年到一年；不然在立法院提出新版財劃法之前，行政院也應提出院版財劃法，行政、立法有一年半時間可以好好討論。

羅智強說，但行政院故意等到立法院三讀財劃法後提案修法，以「蓋牌」方式企圖蓋掉立法院三讀通過的法律，寧可用一年半進行政治鬥爭。因此，國民黨對於行政院財劃法覆議案的立場很簡單，就是否決。

民進黨團幹事長鍾佳濱批評，在野三修財劃法的目的，是讓台灣沒有能力提升自我防衛；國民黨將自己的黨派利益置於國家安全之上，扯執政黨後腿、擺爛國庫，呼籲回頭是岸，但要上「對」岸，而非跑到「對岸」。

民進黨團書記長陳培瑜呼籲藍白，讓行政院長卓榮泰到立法院報告，也希望安排足夠比例的立委直接與卓揆討論，透過實質討論與對話，讓均衡全國發展的行政院版「財劃法」有機會實施。

此外，立法院財政委員會昨審查民進黨團提出的「財政收支劃分法第十六條之一未分配款運用暫行條例草案」。召委李坤城表示，不論朝野，對於暫行條例中老年國民津貼、婦女產後津貼和勞工這三方面的照顧都有共識，但大家也希望整個條文的討論能夠更精確，所以希望等到行政院版財劃法進到財委會之後再一起討論，本次會議決議另擇期繼續審查。

