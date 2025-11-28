「買醬油的錢不能買醋」 政院提財劃法覆議

行政院會昨再次提出財劃法覆議案，行政院長卓榮泰（中）表示，期盼朝野能夠理性討論院版財劃法。（記者叢昌瑾攝）

卓揆引用韓國瑜談話 喊話立院理性討論 通過院版

立法院十四日三讀通過「再修版財劃法」，行政院會昨提覆議案。行政院長卓榮泰在院會後記者會，引用立法院長韓國瑜擔任高雄市長時說的，「買醬油的錢不能買醋、買醋的錢不能買醬油」；卓揆也提到上週四他與韓會面，「韓院長對很多事情都理解，但是到黨團都無法解決，這是遺憾的」。

卓揆表示，昨天是行政院過去一年多來提出的第八次覆議案，行政院提出覆議，是基於憲法賦予憲政機關的權利與責任，且每一次都是在被動情況下提出。政院前一次針對財劃法覆議時，很清楚提到公式計算有誤、垂直分配不合理、水平分配不公平，但立法院仍否決覆議，導致最後有三四五億元統籌分配稅款無法分配，儘管當時苦口婆心剴切說明，立法院仍不予重視，否決政院所提覆議案。

卓揆：

與地方政府溝通逾6次才提院版

卓揆指出，立法院一年連修三次財劃法，且每次修的錯誤越來越大，窒礙難行程度越來越重，不只影響法律安定性，還有施政穩定性、中央與地方政府間的合作關係。提出一個可長可久、長治久安的財劃法才是唯一之道，所以行政院花一年的時間，與地方政府溝通六次以上才完整提出院版財劃法。

卓揆提到，部分人士認為，在不超過舉債上限規定之基礎下，可以削減公務預算及年度預算因應，但不論國防、社會福利、AI新十大建設、交通建設、體育及文化預算、系統性治水及「〇到六歲國家一起養二．〇」等計畫，攸關重大民生福祉，一旦任意刪減，將使國家整體進步速度趨於緩慢。

卓揆也引用韓國瑜說過的，「買醬油的錢不能買醋、買醋的錢不能買醬油」。卓說，如果把買醬油的錢全部拿去買醋，就必須借錢買醬油。把國家的歲計賸餘、歲入，大幅往地方政府統籌分配稅款分配，且嚴重限縮中央政府財源、財政調節能力，中央就必須舉債。

卓揆強調，只要院版「財劃法」能在立法院進行合理、清楚討論，就能夠了解相關公式指標及計算方式。但院版「財劃法」仍遭立法院暫時擱置，連付委都有困難，立法院負有審議預算與法案的責任，卻對行政院送審的法案置之不理，令人深感遺憾，他期盼朝野能夠理性討論。

