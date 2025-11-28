政院通過1.25兆防衛特別條例草案 顧立雄：與美方完成初步協調

國防部長顧立雄昨於行政院會後記者會證實，軍購案的規劃與美國完成初步協調。（記者叢昌瑾攝）

行政院會昨通過「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，二〇二六至二〇三三年預算上限暫匡一．二五兆元。國防部長顧立雄昨於院會後記者會證實，軍購案規劃已與美方初步完成協調，美國防部已提供項目、數量、報價及交運期程等，但援例在美方完成知會國會程序前不公開，雙方在規劃過程中一直有持續磋商。

立法目的首度寫明因應共軍威脅

草案第一條，立法目的首度寫明因應「中共軍事威脅」持續擴增，為建置可強化國軍防衛韌性與不對稱戰力之武器及裝備，運用重層攔截網，打造「台灣之盾」。此與過去的軍購特別條例僅寫入「敵情威脅」有所不同。對此，顧立雄強調，不管是敵情威脅或中共軍事威脅，我們都要有強化自我防衛能力的決心與能力，這當然也都是在應對中國軍事的擴張。

草案七大採購項目：一、精準火砲；二、遠程精準打擊飛彈；三、無人載具及其反制系統；四、防空、反飛彈及反裝甲飛彈；五、人工智慧輔助與指揮、管制、通信、資訊、網路、情報、監視及偵察系統；六、強化作戰持續量能相關裝備；七、台美共同研發及採購合作之裝備、系統。

美國防部已提項目、報價、期程

顧立雄指出，此次匡列的特別預算中，包括軍購、商購及自製，對美軍購當然是重要採購項目之一，目前已與美國完成初步協調，獲得美國國防部安全合作局正式提供項目、數量、報價及交運期程，說明美方確實有意願。由於案項仍在美方審查中，日後完成程序後國防部將適時說明。

