「這個國民黨我不想玩了！」 中配中常委何鷹鹭 宣布退黨

具中配身分的國民黨中常委何鷹鹭，昨天參加完國民黨中常會後突然向媒體宣布要退出國民黨，「這個國民黨我不想玩了！」（資料照）

具中配身分的國民黨中常委何鷹鹭，由於穿著印有毛澤東頭像的衣服拍抖音影片，並高調主張「希望早日讓台灣回到祖國的懷抱」，日前遭國民黨考紀會通過停職處分後提出申訴。但她昨天參加完國民黨中常會後突然向媒體宣布要退出國民黨，「這個國民黨我不想玩了！」

怨被鄭誘導喊統一 卻又被考紀處分

何鷹鹭表示，國民黨的人到中國大陸都說「台灣地區」，但到底是中華民國的台灣地區，還是中華人民共和國的台灣地區，「你要講清楚、說明白！」國民黨主席鄭麗文競選期間說，我們都是中國人，「你是中華民國的中國人，還是中華人民共和國的中國人？誘導我喊和平統一，早日回到祖國懷抱，現在又考紀處分我」。

請繼續往下閱讀...

何鷹鹭並埋怨，中常會對於她的問題，一點都沒有解決，原本她應該被提名參選下屆中央委員，但黨中央不但沒有提名她，還要她自己去找七張黨代表連署參選，「大家都被提名，憑什麼我不被提名？」

何批評，國民黨又要與美國、日本好，又要去找中國談，「這也是在玩火！」她呼籲國民黨一定要表明立場，不要含糊其辭，「台灣人也在騙，大陸人也在騙，你到底要幹嘛！」「這個黨是不是綠了？」「民進黨敢做敢為，國民黨為什麼不敢？」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法