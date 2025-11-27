為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    加速通過國防特別預算 美參院軍委會主席籲台灣跨黨派合作

    2025/11/27 05:30 記者黃靖媗／台北報導
    美國參議院軍委會主席韋克爾表示，總統賴清德宣布新的國防特別預算，再次展現台灣在自我防衛上的決心與承諾。（圖擷取自Ｘ）

    美國參議院軍委會主席韋克爾表示，總統賴清德宣布新的國防特別預算，再次展現台灣在自我防衛上的決心與承諾。（圖擷取自Ｘ）

    總統賴清德投書美國「華盛頓郵報」，宣示將提出史無前例的四百億美元國防特別預算案（約一．二五兆台幣），向美方採購新型武器提升不對稱戰力，並加速打造「台灣之盾」。美國參議院軍委會主席韋克爾與參院外委會成員史考特昨特別於社群媒體Ｘ推文支持，韋克爾並呼籲台灣立法院與賴政府跨黨派合作，加速通過特別預算。

    展現台灣自我防衛決心

    聯邦參議員軍委會主席韋克爾表示，賴總統宣布新的國防特別預算，再次展現台灣在自我防衛上的決心與承諾。

    韋克爾說，國防支出的提升，顯示台灣是個意志堅定、有能力，也願意分擔區域內嚇阻侵略責任的夥伴，鼓勵台灣立法院與賴政府跨黨派合作，加速通過特別預算，方能展現各方在攸關台灣國防緊急需求上，能夠擱置政治歧見、共同面對。

    聯邦參議院外委會成員史考特表示，很高興看到緊密的盟友台灣宣布國防特別預算，清楚展現了台灣願意承擔自身責任、投入國防建設的決心，並與他們持續深化在區域內的合作關係。

    韋克爾曾於今年八月與「戰略武力」小組主席費雪一同訪台，返國後曾在「華爾街日報」撰文指出，美國必須支援台灣、菲律賓、帛琉等夥伴決心對抗中國威脅，強化軍事存在與後勤投資。

    外交部長林佳龍昨誠摯感謝美國各界友人對台灣的支持，強調台美將持續緊密合作，共同捍衛台海及印太區域的和平、穩定與繁榮。

