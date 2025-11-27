8年投入1.25兆打造「台灣之盾」 賴總統：拚2027高戰備、2033全面嚇阻

賴清德總統昨召開記者會，宣示將提出史無前例的四百億美元國防特別預算案。（記者田裕華攝）

賴清德總統昨召開國安高層會議後，召開記者會宣布「守護民主台灣國安行動方案」，明確揭示國防部將八年投入一﹒二五兆元，建構先進防空系統「台灣之盾」、引進高科技AI防衛作戰體系，透過「拒止」、「韌性」、「智慧化」三大策略，達成三大目標：力拚二〇二七年達成國軍高戰備能力，二〇三三年進一步建成全面嚇阻戰力，最終建構能永久捍衛民主台灣的國防力量。

賴強調，台灣作為防衛第一島鏈最重要、最關鍵的環節，不能變成區域安全的間隙，必須展現決心，承擔更大的自我防衛責任，以「自主防衛」及「聯合嚇阻」，加速強化國防戰力，應對威脅。在具體行動上，將按北約標準有序增加國防之廚，明年度國防預算將超過GDP的三％，並在二〇三〇年前達到GDP五％。

透過三大策略 達成三大目標

賴表示，國防部已完成「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」及預算的規劃，明年起至二〇三三年，將投入一．二五兆元，打造「台灣之盾」，建構分層防禦、高度感知、有效攔截的先進防空系統；引進高科技及人工智慧建構高效決策、精準打擊之強韌防衛作戰體系；以及提升國防自主，壯大國防產業，邁向經濟與安全雙贏，具備三大特色的先進防衛作戰體系。

賴表示，除對外採購外，部分是投資國內工程、商購及委製項目，將創造可觀產值及工作機會。政府將儘速訂定國防及軍工產業發展行動方案，進而研擬全面提升台灣產業及經濟的推動計畫。為助益與友盟國家合作打造「非紅供應鏈」，強化高科技的保護管制，全面落實對高科技的保護與運用。

