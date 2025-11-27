藍修法放寬中配參政 危及國安》陸委會：有中國籍 依中共法律要提供情報

陸委會副主委梁文傑赴立院備詢。（記者陳志曲攝）

國民黨立委傅崐萁提案修正「國籍法」，讓中配參政不適用該法放棄外國國籍之規定。陸委會副主委梁文傑昨在立法院財政等七委員會聯席會議備詢表示，一個同時擁有中華民國國籍和中華人民共和國國籍的人士，會面臨到法律義務上的衝突，因為根據中華人民共和國國安法規定，任何中國人民都有義務要配合情報單位的要求，「如果這個人又同時擔任台灣的立委，或進入到立院外交國防委員會，在中共的法律上，他就有義務要提供情報。」

梁文傑表示，「兩岸人民關係條例」規定，中配取得定居資格十年後有登記參選的權利，但選上後，因中配顯然還是有中華人民共和國的國籍，這部分陸委會尊重內政部的解釋。內政部認為「國籍法」第廿條指的外國籍，就是中華民國以外的國籍，不管是哪一國或哪一個政治實體都一樣。

請繼續往下閱讀...

民進黨立委李坤城昨質詢指出，按照「國籍法」，中配必須放棄中華人民共和國國籍；「但依照國民黨的修法，她就不用放棄了，是不是？」梁文傑回覆：「是。」梁說，在野黨如果提出這樣的修法，等於是把問題丟回到「兩岸人民關係條例」，「但兩岸人民關係條例只有規定可以登記參選」，所以這部分未來還是會有爭議。

民進黨立委林月琴昨質詢時表示，她支持中配有參政權，但前提是要效忠中華民國，這也是「國籍法」的立法精神，若「國籍法」只排除中配，這樣對其他國家的配偶公平嗎？梁文傑回應，站在政府的立場，當然希望修法是一體適用，「國籍法」第廿條的核心是「單一忠誠」，要求公職人員只能對單一的政府效忠，所以才會有必須要放棄雙重國籍的規定。

綠委：國民黨配合中國洗人口三部曲

民進黨立委林楚茵昨也批評說，「國籍法」、「中配六改四」、「近親婚姻六親等改四親等」是國民黨「洗人口三部曲」，拿到「無敵星星」的藍白立委果然加速親中，藍白失速列車將把台灣帶向深淵。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法