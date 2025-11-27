國民黨通過明年選舉提名辦法 設工作小組與民眾黨協商

國民黨副秘書長李哲華（右）。（記者王藝菘攝）

國民黨中常會昨通過「中國國民黨一一五年直轄市長暨縣市長選舉候選人提名特別辦法」，其中因應部分縣市「藍白合」，特別明訂國民黨與民眾黨為因應當前形勢，雙方合作以爭取勝選為目標，由中央提名審核委員會成立「兩黨協商工作小組」研訂策略處理之。

國民黨副秘書長兼組發會主委李哲華指出，未來兩黨協商工作小組將進行對口溝通，雙方會盤點需要合作且有競合關係的縣市，至於如何建立機制，將留待未來協商處理。黨主席鄭麗文已經指派他與文傳會主委吳宗憲擔任溝通窗口，兩人也是未來藍白兩黨協商工作小組成員，會就藍白需要合作的縣市，依不同縣市納入不同的成員協商討論。

請繼續往下閱讀...

鄭麗文則表示，國民黨成立提名審核委員會、提名協調工作小組後，接下來就會進行藍白合作，將根據不同縣市提名情形，與民眾黨展開討論。

鄭麗文還表示，上週「藍白會」過程，她有感受到來自民眾黨的誠意以及善意，希望接下來與民眾黨可以順利進行相關合作事宜。

為了鼓勵黨內同志長期經營艱困選區，國民黨提名辦法還特別規定，一一一年參選直轄市長、縣市長得票率高於三十五％以上者，得經中央提名審核委員會審議後，報請中常會核定徵召。因此四年前分別參選高雄市長、台南市長、嘉義縣長、屏東縣長的不分區立委柯志恩、謝龍介、王育敏、蘇清泉等人，都可望獲得徵召再次披掛上陣。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法