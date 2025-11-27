為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    2026縣市長選舉》民進黨提名 蘇巧慧選新北 陳品安戰苗栗

    2025/11/27 05:30 記者陳政宇／台北報導
    民進黨昨提名第二波縣市長人選，徵召立委蘇巧慧（左）參選新北市長、苗栗縣議員陳品安（右）參選苗栗縣長。（記者羅沛德攝）

    民進黨昨提名第二波縣市長人選，徵召立委蘇巧慧（左）參選新北市長、苗栗縣議員陳品安（右）參選苗栗縣長。（記者羅沛德攝）

    二〇二六選舉戰鼓擂起，民進黨昨提名第二波縣市長人選，徵召立委蘇巧慧參選新北市長、苗栗縣議員陳品安參選苗栗縣長。兼任黨主席的總統賴清德強調，兩位參選人同為女性、法律背景、專業問政，皆具有明確理想與抱負，且長期深耕地方、以專業回應民眾需求。

    民進黨中執會昨通過新北市長與苗栗縣長提名。會後召開提名記者會，由賴清德為兩位提名人繫上競選背帶，並高呼凍蒜。

    蘇巧慧：400萬市民一起衝 創造新的新北

    蘇巧慧說，她將是一位溫暖、創新、會做事的新北市長，也會讓都市區減壓、加速都更，繼續用在地的故事創造產業及工作機會，讓每一個鄉鎮都成為一個閃耀星星，盼四百萬名新北市民和她一起創造新的新北，「一起衝，就會贏」。

    陳品安：年輕人認同 就有突圍可能

    陳品安表示，她在高雄出生、台北執業，苗栗是她選擇終身投入的地方，這場選舉最重要的任務，是集結所有關心苗栗的人，一起為下一代打造幸福平安的環境。她會與不同黨籍但民主價值一致的夥伴合作，相信只要獲得年輕人認同，就有突圍的可能，每天晚上都覺得自己會贏。

