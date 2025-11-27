為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    封殺院版財劃法》綠委點名國民黨高南屏縣市長參選人 還給南部公平

    2025/11/27 05:30 記者謝君臨／台北報導
    民進黨立委賴瑞隆（中）昨號召八位南部綠委舉行記者會，點名高南屏三位藍營首長參選人、立委柯志恩、謝龍介、蘇清泉正面回應地方需求，停止為藍白財劃法錯誤護航，並公開支持院版草案，還給南部縣市合理對待。（記者陳志曲攝）

    民進黨立委賴瑞隆（中）昨號召八位南部綠委舉行記者會，點名高南屏三位藍營首長參選人、立委柯志恩、謝龍介、蘇清泉正面回應地方需求，停止為藍白財劃法錯誤護航，並公開支持院版草案，還給南部縣市合理對待。（記者陳志曲攝）

    藍白立委於程委會封殺行政院版「財政收支劃分法修正草案」，引發批評。民進黨立委賴瑞隆昨號召八位南部綠委舉行記者會，點名高南屏三位藍營縣市長參選人、立委柯志恩、謝龍介、蘇清泉正面回應地方需求，停止為藍白財劃法錯誤護航，並公開支持院版草案，還給南部縣市合理對待。

    賴瑞隆強調，過去一年藍白倉促修法，加劇南北失衡，也讓中央財政面臨更高舉債壓力，如今院版草案已和地方政府充分溝通，藍白卻選擇在程委會封殺，連討論機會都不給，「這才是最不負責任、最欺負南部居民的做法。」

    李柏毅說，若明年計畫型補助全國只剩三〇八億元可用，高雄軌道建設從捷運紫線、黃線、林園小港延伸線、路竹延伸線都會不見，呼籲南部各縣市的民眾站出來聲援院版財劃法，讓財劃法真正落實到地方建設均衡全台發展。

    台南立委林俊憲與陳亭妃也表示，國民黨近期通過的財劃法「違法亂紀、錯誤百出」，更「犧牲了南部人的權利」。院版草案將農漁產值、人口、土地面積、污染防治等納入指標，對台南更為公平，呼籲在野黨共同支持院版，儘速排審法案。

    國民黨縣市長都不反對院版

    鍾佳濱表示，院版國民黨縣市長都不反對，真正使用預算的地方政府願意支持，卻只有藍白立委為掩飾去年草率修法的錯誤全力封殺修正。伍麗華則呼籲在野立委放下己見，共同支持政院在精算過後、相對公平及細緻的財劃法。

