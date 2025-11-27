為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    再修版財劃法違憲 政院今提覆議

    2025/11/27 05:30 記者鍾麗華、陳昀、謝武雄、賴筱桐／綜合報導
    立法院十四日三讀通過「再修版財劃法」，行政院院會今將提覆議案，賴清德總統昨特別強調，敬請立法院朝野黨團及立法、行政部門進一步協商。（記者田裕華攝）

    立法院十四日三讀通過「再修版財劃法」，行政院院會今將提覆議案，賴清德總統昨特別強調，敬請立法院朝野黨團及立法、行政部門進一步協商。（記者田裕華攝）

    對於立法院十四日三讀通過「再修版財劃法」，行政院院會今將提覆議案，這也是行政院長卓榮泰任內所提的第八個覆議案。政院人士昨受訪表示，院會同時也會通過「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」，兩案同時提出，要凸顯中央要有財政能力，才能保護台灣、建設國家。

    總統：舉債5千億拖垮救災、建設 盼立院討論政院版財劃法

    賴總統昨開記者會說明一﹒二五兆國防特別預算時，也特別強調，若照在野黨第二次修法通過的財劃法，中央勢必舉債五千多億，未來連救災都困難，遑論照顧人民、發展經濟、建設或國防，不利國家整體發展，敬請立法院朝野黨團及立法、行政部門進一步協商。

    張善政：各縣市充分對話 不應藍綠對立

    國民黨籍桃園市長張善政昨主持市政會議時也表示，院版財劃法是跨出關鍵一步，各縣市不應再藍綠對立，反而要提供意見、充分對話。政院版未付委反而為中央與地方創造更多溝通與調整的緩衝期，他盼望地方政府充分提出意見，同時行政院也能傾聽地方需求，就修法的核心原則先行調整與釐清，再透過數字檢驗是否合理，才能讓制度更周延、更符合實際運作需要。

    新北市長侯友宜則強調，財劃法最重要的是公開透明，如何分配都要清楚明白，呼籲中央公布試算表，大家充分討論溝通。

    據了解，在今年四月立法院通過提高退休警消所得替代率的「警察人員人事條例」修法後，行政院就傾向不再以覆議處理藍白惡法，僅以聲請釋憲方式應對；不過，此次因立法院惡修財劃法，卓榮泰決議再度提出覆議案。

    政院人士指出，「再修版財劃法」違反憲法第七十條與第一四七條，無法達到全國經濟平衡發展及調劑各地方政府財政盈虛之目的，同時侵害憲法上專屬於行政院提出預算、形成施政計劃的權力，違反「公共債務法」十五％的舉債上限，鑑此，行政院將提出覆議。

    該名人士表示，「再修版財劃法」餅畫得很大，可是餅再大都吃不到，因為行政院不可能編列違法預算，讓中央舉債超過上限，中央不能當違法政府，只有「院版財劃法」才能合理分配，舉債流量也沒有問題，讓中央有足夠能力保護台灣、建設國家。

    政院人士提到，行政院院會上週通過「院版財劃法」，以及勞保條例修法、讓撥補入法，其實是要凸顯，有好的財政才能撥補勞健保。今天院會則是處理軍購特別條例草案與財劃法覆議案，這也是要讓民眾知道，中央要有財政能力，才能保護台灣、建設國家。

    民進黨政策會執行長、立委吳思瑤說，民進黨團一定會爭取立院程序正義，讓「院版財劃法」能被討論、被審查，所以下週二程序委員會仍會爭取排入院會議程，如再被卡則再排，會讓全民計算立院擋了幾次「院版財劃法」。

