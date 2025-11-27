國台辦嗆倚美謀獨必敗 陸委會︰謾罵有失格調

賴總統指出將追加400億美元國防特別預算，中國國台辦痛罵，統一大勢不可阻擋，「倚美謀獨」注定失敗。（翻攝直播）

總統賴清德投書美國「華盛頓郵報」強調，中共對台軍事威脅不斷，北京企圖以武力改變現狀的意圖已越趨明顯，為捍衛台灣民主，將提出四百億美元的國防特別預算案。中國國台辦昨痛罵，統一大勢不可阻擋，「倚美謀獨」注定失敗；「倚武謀獨」必將自取滅亡。

中國國台辦發言人彭慶恩嗆聲說，民進黨當局為了一己私利，任由外部勢力予取予求，將改善民生經濟的錢，浪費在購買武器，討好外部勢力上，只會把台灣推入災難境地。統一大勢不可阻擋，「倚美謀獨」注定失敗；「倚武謀獨」必將自取滅亡。

請繼續往下閱讀...

對於賴總統近日在社群媒體上曬出吃日本料理照片，強調「展現台日堅固友誼」。國台辦痛罵，賴清德吃的是媚日的飯，幹的是賣台的勾當，其言其行令人作嘔，讓世人再度看清數典忘祖、背叛民族的醜惡嘴臉。

陸委會則回批，中共動輒以經濟、軍事等手段施壓脅迫他國，不是負責任的大國應有作為。國台辦多次對賴總統不理性的謾罵，不僅有失格調，對兩岸關係發展更毫無助益。

