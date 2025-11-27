北京想滅我國主權 賴:成立專案小組 反擊霸權

賴清德總統在會後記者會說明「守護民主台灣國安行動方案」，他強調將成立常態性專案小組，反擊北京企圖消滅中華民國主權的霸權作為。（總統府提供）

拒絕臣服為「中國台灣」 將健全法規 嚴懲助中跨境鎮壓協力者

賴清德總統昨召開國安高層會議後，向國人說明「守護民主台灣國安行動方案」，面對北京當局加速侵略台灣的軍事整備，總統強調國安團隊將成立常態性專案小組，反擊北京企圖消滅中華民國主權、沒收台灣人自由等破壞現狀的霸權作為，拒絕臣服為「中國台灣」；另將健全法制，嚴懲協助中國跨境鎮壓、傷害國家和國人的在地協力者。

賴清德說明，中國近來在日、菲、台海周邊各類型軍事侵擾、海上灰色地帶、假訊息認知操作等複合威脅不斷，讓我國在內的區域各方深感不安。「北京當局也以二〇二七年完成武統台灣為目標加速侵略台灣的軍事整備」，持續升高情勢，企圖以武逼統、以武逼降，併吞台灣。

賴指出，國安團隊規劃「堅定維護國家主權，全面建構民主防禦機制」行動方案包含五大具體行動：第一，國安團隊將偕相關部門成立常態性專案小組，透過國際及國內的戰略溝通、歷史敘事、反制法律戰等多元手段，結合全社會及友盟國家，全面反擊北京的霸權作為。

加強警覺 反制中國統戰滲透、介選

第二，行政院將評估在各項重大施政及選舉期間，中國的介入干擾與可能衝擊，藉由事實揭露及正確資訊的充分流通，加強各界對北京干預我國內部事務、推進「強制性統一」的認識與警覺。第三，持續落實執行因應中國統戰滲透及國安威脅的十七項策略，並加速推動國安十法立法及相關行政措施。

第四，行政院將偕國安會採取具體措施，有效反制中國對台灣人民的跨境鎮壓；加強與友盟國家與國際組織的戰略溝通，強化跨國合作保護潛在受害者；健全法制，協助中國進行跨境鎮壓、傷害國家和國人的在地協力者，一定給予嚴懲。

第五，賴總統強調，歷來民調顯示，國人壓倒性反對中國設定統一的「一國兩制台灣方案」，應該透過政府政策宣示、立法院決議、政黨及民間團體之集體作為，確立「一國兩制台灣方案」是台灣社會不可碰觸之紅線，杜絕中國利用台灣內部矛盾，推進「強制性統一」。

總統府︰2027武統 源自美國會報告

對於總統在記者會上提及，北京以二〇二七年完成武統台灣為目標，被部分媒體解讀為「證實」中國二〇二七攻台。總統府發言人郭雅慧澄清，這是錯誤的片面解讀，賴總統是指中國正以二〇二七年為節點，推進武統台灣的各項軍事準備及複合式威脅；二〇二七年是源自包括美國國會報告所稱，中國領導人要求解放軍做好攻台準備的時間點。

賴清德總統昨召開國安高層會議。（總統府提供）

