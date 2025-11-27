1.25兆國防特別預算》顧立雄：估創造4千億產值 9萬工作機會

國防部長顧立雄昨指出，國防特別預算七大目標之一即「國防帶動經濟效益」，預計可創造逾四千億產值、帶來九萬個以上的工作機會，同時打造非紅供應鏈。（記者田裕華攝）

因應中國對台軍事威脅加劇，政府將提出八年期「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」及預算，上限暫匡一．二五兆元。國防部長顧立雄昨指出，此預算七大目標之一即「國防帶動經濟效益」，預計可創造逾四千億產值、帶來九萬個以上的工作機會，同時打造非紅供應鏈；經濟部長龔明鑫強調，台灣的系統整合與製造能力強勁，無人機產業已逐漸有成效，未來進一步擴展市場，與其他國防產業可創造並且衍生出巨大的經濟商機。

龔明鑫：無人機產業已逐漸有成效

龔明鑫昨於總統府記者會指出，增加國防支出，不僅是提升國軍戰力以及國家安全，也是促進國防產業的發展，更是增加國民所得的重要途徑，可創造並且衍生出巨大的經濟商機。

請繼續往下閱讀...

龔指出，國防產業是我國五大信賴產業重要的項目之一，其範疇涵蓋陸海空國防裝備，並延伸到太空和資安的新興領域。經濟部負責國防產業部分，聚焦於五項產業，包括偏向軍用的航太、船艦製造，偏向商用的無人機、船等無人載具、機器狗，以及銜接國際建立供應鏈能量的衛星產業。

在國機（艦）國造部分，龔明鑫說，勇鷹高教機及海軍艦艇部分已陸續在交裝，我國未來也希望可自行籌建F-16維修的能量，目前已經完成三七二個品項的維修能量及儲備，盼可藉此縮短維修時間。

針對台灣的無人載具製造潛力，龔強調，現在各界要求非紅供應鏈，因此給予台灣非常大的機會，因為台灣的製造能力、系統整合能力非常強。他說，經過幾次與國防部共同合作軍用商規無人機原型機開發，或者組成二六〇家的海外商機無人機聯盟，以及行政院已核定的無人載具統籌型計畫，跨部會加國防部合計十萬台訂單可以讓台灣廠商練兵，未來把握時機即可擴展到國際市場。

龔指出，目前已經逐漸有成效，國防部三千多架已經釋出，代表廠商已經達成軍方要求，且我國事實上已打入美國第一大無人機廠商Skydio、全球第二大無人機廠商Parrot形成合作的供應鏈關係，迄今訂單達卅八億元。除此之外，整機部分已經有中東歐、美國、波蘭以及捷克等國訂單，代表台灣已經有無人機的能量，可開始從基礎擴展。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法