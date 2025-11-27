1.25兆國防特別預算》黃國昌：支持合理增加 會強力把關

民眾黨主席、立法院黨團總召黃國昌昨表示，對於合理增加國防預算、強化台灣自主防衛能力，民眾黨絕對支持，但要提請賴總統絕對不能架空台灣民主。（資料照）

賴清德總統宣布將提出國防特別預算案，打造「台灣之盾」。民眾黨主席、立法院黨團總召黃國昌昨表示，對於合理增加國防預算、強化台灣自主防衛能力，民眾黨絕對支持，但要提請賴總統絕對不能架空台灣民主。

台灣之盾導入AI 民眾黨團：值得肯定

黃國昌指出，明年度一般預算中，國防經費已攀升到九五〇〇億元新高，過去賴政府不斷釋放要透過特別預算的方式，進一步擴大國防採購相關經費，但不管是國人還是立委，都無法得知具體內容；沒想到賴總統竟透過投書美國媒體的方式，宣布我國國防經費要再增加至四〇〇億美元，在接下來審議的過程當中，民眾黨將會站在務實理性的態度，強力為人民把關。

民眾黨團也發聲明說，賴總統宣示要打造「台灣之盾」建立綿密防空網，導入人工智慧以建立具有快速反應的戰場決策系統，值得肯定。民眾黨團並預告，行政院將特別預算送至立法院後，黨團會將國軍相關建置與整體需求及國軍人力等多方因素納入評估，嚴格並務實審議預算。

不過，針對總統示警「北京當局以二〇二七年武統台灣為目標」，民眾黨團質疑，身為國家元首，賴總統有義務基於可靠情報與專業分析，向全民說明政府如何形成「二〇二七威脅論」的判斷；而不應在缺乏明確事證的情況下，以渲染性語言強化社會的戰爭焦慮，以致造成錯誤的政策判斷基礎。

