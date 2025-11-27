賴總統拋1.25兆國防特別預算 鄭麗文：讓台海變成火藥庫

國民黨主席鄭麗文昨日下午主持中常會發表談話，兩度向賴清德總統隔空喊話「您在玩火啊！」（記者王藝菘攝）

民進黨：鄭附和中共論調 不可理喻

針對賴清德總統昨投書華盛頓郵報並召開國安高層會議後，宣布未來八年要編列一．二五兆元的國防特別預算，國民黨主席鄭麗文主持中常會時兩度向賴清德隔空喊話「賴總統，您在玩火啊！」呼籲千萬不要成為「麻煩製造者」，因為賴清德的談話不但讓台海變成火藥庫，還把台灣變成兵工廠，不只是投資戰爭，連同未來台灣的經濟產業發展都要建立在戰爭之上，「這是中華民國的價值嗎？」

對此，民進黨反擊說，該筆預算讓台灣安全並厚植產業，鄭卻附和中共論調，實在不可理喻。

鄭麗文表示，這次高達一．二五兆元的特別預算連同今年度的九千四百九十五億國防預算及兩項特別預算，光是今年度的舉債規模就要突破五千億元，已經遠遠超過法定舉債上限，對於應有的財政紀律以及將造成嚴重的預算排擠作用，賴清德與國安團隊難道沒有考量嗎？對於維持世代正義，同時支持龐大的國防支出，賴清德也沒提出任何說明與可行方案，而且堂堂的中華民國元首對於如此重大的國家政策，竟然沒有向全民報告，對國會說明，也沒有事前的專業討論，對於可行性未做具體評估，就直接投書到外國媒體，而不是向台灣的主人報告，無異自貶身價，自毀國格，讓國人難以接受。

鄭說，賴清德要以投書方式宣布如此重大的國家政策，這是史上第一遭，顯有重大決策失誤，也嚴重損害國家國格與元首應有的格局。

馬文君：尊重強化國防 但要說明財政來源

國民黨立委、立法院外交及國防委員馬文君則說，賴總統強調要將國防預算拉高到GDP百分之五，她尊重強化國防的方向；但這麼大的預算，政府要清楚說明財政來源，會不會排擠國內其他預算，不能只喊數字、不談影響。且台灣人民擔心國防預算不斷提高，會不會掏空台灣、拖垮國內財政，而賴總統完全不想對國會溝通、也不想向人民說明，還擺出一付驕其妻妾的嘴臉。

馬並說，當賴總統在大談四百億美元特別預算時，更應該先幫志願役加薪、改善待遇，唯有留住人才，國防才能真正強，才能展現保衛台灣的決心。

