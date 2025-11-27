籲藍白支持國防特別預算 賴總統：沒實力後盾的和解 易淪為投降

賴清德總統昨表示，國防特別預算是在投資和平、投資台灣安全，更重要的是，「沒有實力做後盾的和解，容易淪為投降」，希望朝野共同支持國家安全。（記者田裕華攝）

賴清德總統昨召開記者會說明「守護民主台灣國安行動方案」並明確提出以八年一．二五兆元特別預算，三階段建構永久捍衛民主台灣的國防力量。對於如何爭取朝野立委支持，賴總統回應，這筆預算是在投資和平、投資台灣安全，更重要的是，和解必須有實力做為後盾，「沒有實力後盾的和解，容易淪為投降」，希望朝野共同支持國家安全。

政院今將通過國防特別預算草案

行政院院會今天將通過「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，將在二〇二六至二〇三三年連續八年，總計投入一．二五兆元經費。

國防部昨指出，特別預算籌獲項目計「精準火砲」、「遠程精準打擊飛彈」、「防空、反彈道及反裝甲飛彈」、「無人載具及其反制系統」、「強化作戰持續量能相關裝備」、「AI輔助與C5ISR系統」、「台美共同研發及採購之裝備、系統」等七類，期望透過爭取預算一次性配賦，確保資源穩定集中，加速獲得所需戰力。

媒體詢問，明年度總預算還未在立法院審查通過、政院版財劃法也可能被藍白退回，國民黨主席鄭麗文更曾明確表達反對增加國防預算至GDP的五％，執政黨如何爭取朝野立委支持這筆國防特別預算？

賴清德回應說，國防特別預算跟中央政府總預算的性質不同，中央政府總預算是年度預算，涵蓋各部會對國家推動的各項建設，希望在野黨迅速交付委員會審查，也可以對行政院提出必要監督，讓整個預算迅速通過，國家在推動各項建設、進行各項發展的時候才會順利。

賴也說，我們是投資和平、投資台灣安全，當然希望在野黨能夠支持，這筆特別預算加上後，國防預算並未達到GDP的五％，希望明年能夠達到GDP的三％以上。

黨政人士也說，國防特別條例八年編列一．二五兆元，換算下來，一年是一五六〇億元，反觀藍白強修的財劃法一年卻挖走一．四兆元補助地方，且還不願分擔事權。對於接下來國會攻防與論述，行政團隊都準備好了。

