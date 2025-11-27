新聞解讀》賴清德的維持現狀

賴清德總統昨宣示，未來八年將投入一．二五兆國防預算，呼應川普的「實力帶來和平」主張。這次的出牌具有國際協力的背景，「維持民主現狀」則是賴總統的核心意識。（記者田裕華攝）

記者鄒景雯／特稿

賴清德總統投書華盛頓郵報，向美國政府與社會宣揚台灣立場後，昨天召開國安高層會議針對中國威脅，提出兩項行動方案，未來八年將投入一．二五兆國防預算，呼應川普的「實力帶來和平」主張。這次的出牌具有國際協力的背景，「維持民主現狀」則是賴總統的核心意識。

賴總統週三的講話有幾個重點，首先，他引用歷史上「綏靖」政策反引來侵略的教訓，包括一九三八年捷克與一九五一年西藏的悲劇，來以古喻今，明言「放棄」（自由與主權）的可怕；不僅如此，之所以特別舉了二次世界大戰為例，也在於最近中國一系列在操作「二戰後中國參與國際秩序形成」的提法，他有意加以對應，目的在提醒這根本與中華人民共和國無關，同時當年實乃國際間對威權國家妥協，才會導致戰爭的爆發。

其次，有關提升國防預算，一．二五兆是以八年執行，換言之就是到二〇三二年都能達到GDP三％的宣示。同時針對項目，賴總統講的不是傳統的船堅炮利，而是「台灣之盾」，也就是社會韌性的概念。更重要的是目的，賴總統強調的是侵略者意欲「中國台灣」正是破壞現狀，台灣要以此來維持現狀，維持「民主台灣」的現狀。

既然是維持現狀，民主就不是挑釁，台灣的存在更不該成為侵略者破壞現狀的藉口。現在中國不論是壓迫日本，要高市早苗收回「台灣有事」，或是壓迫其他國家採取排擠措施，不都是拿台灣當作遮蔽其霸權野心的萬用藉口。

不僅如此，北京當局也以二〇二七年完成「武統台灣」的準備為目標，加速其侵略台灣的軍事整備，持續升高在台灣周邊的演習及灰帶侵擾，企圖「以武逼統」、「以武逼降」，併吞台灣。

至於提到二〇二七，賴總統並不是在認證這是一個確定的時間，而是綜合對岸在軍事上的準備、統戰上的準備，政府研判這個時間節點，會是風險最高的時候，如果我們沒有進一步的強化嚇阻能力的話。

第三，賴總統首度回應習近平的「一國兩制台灣方案」，希望以國人壓倒性的反對為基礎，成為國民最大共識，進而就此畫出一條紅線。一方面作為反制中國各種戰的全民意志堡壘，另外一方面也可以規範國內的在地協力者，讓中國的介入我們的內政能減到最低，例如現在在野黨在立法院的胡亂修法，是不是可以提供境外敵對勢力亂台的空間？就值得大家一起思索。

