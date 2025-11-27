1.25兆國防特別預算 強化攔截、遠程打擊

賴政府將提出8年、1.25兆元的國防特別預算，首要目標為打造空中重層攔截網。圖為中科院研發的強弓飛彈，攔截高度可達70公里。（擷取自中科院影片）

顧立雄揭三特色：建構重層防衛、引進高科技與AI、打造非紅供應鏈

因應中國對台軍事威脅加劇，總統賴清德宣布政府將提出「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」及預算，預計在二〇二六至二〇三三年投入一．二五兆元經費，建構先進防衛作戰體系；國防部長顧立雄說明，該特別預算打造空中重層攔截網、強化指管與決策輔助、建立多層次削弱的能力、強化遠程精準打擊能力、強化作戰韌性、提升軍備量能、國防帶動經濟效益等七大目標。

達成多層次削弱能力等七大目標

顧立雄指出，此次特別預算除具備建構重層防衛體系，打造台灣之盾；引進高科技與AI，加速擊殺鏈；厚植國防產業，打造非紅供應鏈三大特色外，也規劃達成七大目標，未來達成後將有效確保國人生命與財產安全。第一是打造空中重層攔截網，規劃籌獲各類型的防空飛彈及反彈道飛彈，以打造多層次整合式的防空系統、提升攔截率，並協同現有的愛國者飛彈，提高攔截空層與擴大防護區，並可攔截遠程的變軌導彈。

顧指出，第二則是強化指管與決策輔助，首先規劃升級指管通資電偵（C5ISR）系統，優先整合數位化指管、強化戰場覺知，更憑藉數位通訊與網路傳輸，形成網路化指揮與管制系統，達到共享戰場情資、形成共同作戰圖像；其次規劃籌獲AI人工智慧戰場輔助情報決策模組，導入人工智慧分析、即時預測動態威脅，提供指揮官戰場的圖像及建議，來進行快速決策。

顧續指，第三則是建立多層次削弱的能力，首先規劃籌獲精準火砲，可結合現有的各式火砲、遂行灘岸火箭及縱深作戰之精準火力支援任務。此外，期望藉由導入高科技裝備達到節省兵力，卻能夠打得更遠、更準的目標，以及規劃籌獲單兵式及車載式的反裝甲飛彈。

顧立雄說，第四目標是強化遠程精準打擊能力，規劃籌獲精準飛彈火箭，可有效精準打擊、反制敵的遠程火力，並執行跨區的火力增援、阻敵登島企圖。第五目標則是強化作戰韌性，規劃籌獲情偵無人機，具有遠距的情偵能力，可發揮提早預警，也具備通訊中繼的能力，確保通訊指管韌性。

顧也說，國軍規劃籌獲攻擊無人機、無人艇，具備小型匿蹤、高效性能，可提升不對稱戰力，更可以發揮急襲擊打、縮短作戰反應時間。另，為強化守備體系戰場的阻絕能力，規劃籌獲機動阻絕器材，可快速布設強韌的阻絕，同時節約布設的兵力、增加用兵彈性。

顧立雄指出，第六目標是提升軍備量能，規劃增加軍備產能與戰備彈藥的囤儲，擴充產線、降低外購比例，且增加戰備存量、強化防衛韌性。另外藉台美共同研發及採購合作，加速獲得國軍迫切需要的武器與彈藥，並導入新興軍事科技，提升作戰能力。

顧最後強調，第七目標是國防要能帶動經濟效益，本次特別預算投資，預估可創造超過四千億元的產值，並帶來逾九萬個工作機會。

