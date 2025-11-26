為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    新北市長選舉 蘇巧慧攜手綠議員迎戰

    2025/11/26 05:30 記者黃子暘、翁聿煌、賴筱桐／新北報導
    新北市議會民進黨團舉行預算共識營，邀請蘇巧慧出席對選戰策略與佈局交流。（新北市議會提供）

    新北市議會民進黨團舉行預算共識營，邀請蘇巧慧出席對選戰策略與佈局交流。（新北市議會提供）

    二〇二六年新北市長選戰起跑，民進黨將由立委暨市黨部主委蘇巧慧出戰，昨天市議會民進黨團舉行預算共識營，邀請蘇巧慧出席對選戰策略與布局交流。蘇巧慧表示，她與團隊準備好「迎戰一對一的選舉」，將攜手黨籍議員一起贏得明年選舉。

    蘇巧慧指出，她在立委任內與議員密切合作，共同爭取中央資源推動新北大型建設，例如大漢溪堤外便道、鳳鳴簡易車站、增設台六十五浮洲橋匝道、五股交流道改善工程、淡江大橋、國家兒童未來館等，她就任市黨部主委後與各區議員加強基層服務，未來會與團隊做好準備「迎戰一對一的選舉」，爭取市民支持。

    市議會民進黨團總召廖宜琨說，國民黨在新北長期執政，明年是改變新北的關鍵時刻，需要在地方扎根多年、在國會有豐富歷練的人選帶隊衝刺，發揮「母雞效應」，蘇巧慧歷經三次選舉挑戰，在國會、地方成績有目共睹，盼民進黨明年贏得市長選舉與議會過半席次，擴大基層實力。

    劉和然︰若政院版財劃法不公 蘇敢反對嗎

    另外，行政院提出的財政收支劃分法修正草案將送立院審議，爭取國民黨提名參選新北市長的副市長劉和然昨隔空質問蘇巧慧，如果發現行政院版財劃法仍對新北市民不公平，人均預算還是最低，有沒有勇氣站出來表達「反對」？呼籲蘇在民意跟民進黨的黨意之間，新北市民的權益必須高過黨意。目前政院版本最大缺陷是沒有各縣市分配後的試算，希望這次經費分配回到公平、合理、透明原則。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播