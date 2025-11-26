新北市長選舉 蘇巧慧攜手綠議員迎戰

新北市議會民進黨團舉行預算共識營，邀請蘇巧慧出席對選戰策略與佈局交流。（新北市議會提供）

二〇二六年新北市長選戰起跑，民進黨將由立委暨市黨部主委蘇巧慧出戰，昨天市議會民進黨團舉行預算共識營，邀請蘇巧慧出席對選戰策略與布局交流。蘇巧慧表示，她與團隊準備好「迎戰一對一的選舉」，將攜手黨籍議員一起贏得明年選舉。

蘇巧慧指出，她在立委任內與議員密切合作，共同爭取中央資源推動新北大型建設，例如大漢溪堤外便道、鳳鳴簡易車站、增設台六十五浮洲橋匝道、五股交流道改善工程、淡江大橋、國家兒童未來館等，她就任市黨部主委後與各區議員加強基層服務，未來會與團隊做好準備「迎戰一對一的選舉」，爭取市民支持。

市議會民進黨團總召廖宜琨說，國民黨在新北長期執政，明年是改變新北的關鍵時刻，需要在地方扎根多年、在國會有豐富歷練的人選帶隊衝刺，發揮「母雞效應」，蘇巧慧歷經三次選舉挑戰，在國會、地方成績有目共睹，盼民進黨明年贏得市長選舉與議會過半席次，擴大基層實力。

劉和然︰若政院版財劃法不公 蘇敢反對嗎

另外，行政院提出的財政收支劃分法修正草案將送立院審議，爭取國民黨提名參選新北市長的副市長劉和然昨隔空質問蘇巧慧，如果發現行政院版財劃法仍對新北市民不公平，人均預算還是最低，有沒有勇氣站出來表達「反對」？呼籲蘇在民意跟民進黨的黨意之間，新北市民的權益必須高過黨意。目前政院版本最大缺陷是沒有各縣市分配後的試算，希望這次經費分配回到公平、合理、透明原則。

