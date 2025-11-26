北市民代索資被限 秘書長二度報告遭退

台北市長蔣萬安在未與議員溝通的情況下，今年六月拍板市府回復議員索資時間以三天為原則，引起不少議員不滿，痛批箝制議會監督權，秘書處昨二度到議會民政委員會進行專案報告，秘書長李泰興表示，議員索資回復以「普通件六天、速件三天、最速件一天」為原則，議員們無法接受，會議主席、一召許淑華裁示，秘書長於十二月十六審查總預算前再到委員會說明精進作為，若無作為，則請副市長李四川或林奕華進行說明。

主席︰審總預算前再來說明

議員顏若芳表示，秘書處指某部分議員頻繁索資，到底是有多少人？北市議會六十一位議員，若部分議員是五位，市府就是剝奪其餘五十幾位議員的權利，質疑秘書長未跟議員溝通，卻美其名用「體恤」公務員的說法，讓民眾誤會多數議員都不體恤公務員。

許淑華表示，控制議員索資時間是蔣萬安下的命令，希望研考會主委殷瑋回去和蔣萬安溝通；和議會有好的互動，對於市政的推動才有幫助。但蔣萬安的動作是在做政治處理，非常不妥。殷瑋在場面色凝重，無回應。

許淑華裁示退回專案報告，要求秘書長在十六日審總預算案前，到委員會說明後，再開始審預算。

李泰興點頭並回覆「回去會開會再來研商。」許淑華強調，屆時秘書長若無法提出精進作為，就請李四川或林奕華到議會說明。

