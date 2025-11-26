台智光案用新費率 簡舒培︰年省7200萬

市府今年訂出3M只要1433元 警察局長︰會依此費率談判

台灣智慧光網公司（台智光）不滿台北市政府警察局解除警用監視器子約，提起民事訴訟，求償短缺給付的費用五千多萬元，日前一審判警局敗訴。台北市議員簡舒培指出，市府今年已經訂出非對稱型傳輸費率，3M只要一四三三元，比警局主張給付的TGSN公版一七六一元更便宜，一年可撙節七二〇〇萬元以上。警察局長李西河說，會與台智光談判依此費率給付。

市警局一審敗訴 應給付5312萬多

北市議會昨下午進行警政衛生部門質詢，簡舒培指出，警察局二〇二四年四月八日發文解除與台智光的子約，台智光隨即逐月發文要求警察局支付差額，今年二月三日提起民事訴訟，要求支付二〇二四年四月至十二月價金差額及利息；十一月十八日，北院一審宣判警察局敗訴，應給付五三一二萬一三四五元及利息。

簡舒培表示，警局敗訴，是因為市府二〇二四年三月八日核定二一〇〇元費率，是依據當年二月廿六日三方會議結論制定，具法律效力，因此法院認定台智光無賄賂、不正利益證據，警察局終止契約不合法，協議書持續有效，警局應以二一〇〇原費率支付。既然警局以「台智光賄賂」為由解約被法院否定，要上訴就該提出新的法律論點，否則就只是為護市長蔣萬安的面子。

簡舒培表示，台智光目前仍以二〇二四年核定的3M／二一〇〇元費率為依據，持續向警察局「月月催款」，累計金額已高達五七四四萬九五七一元，依此下來，加上利息恐要多付給台智光上億元。但母約與子約明文規定，費率每年必須重新議定，今年市府已核定更便宜的非對稱型區域傳輸費率，3M只要一四三三元，依此費率每年可省七二〇〇萬元以上，但此費率僅限今年新增的四百餘支監視器。

簡要求重啟議約程序 採新費用

簡舒培要求，資訊局、警察局應立即重啟議約程序，今年以及明年的警用監視器全數採用非對稱型區域傳輸費用；如台智光不願配合，應研議啟用去年招標的備援方案，費率一五〇九元，也相較台智光的實惠。

李西河認同簡舒培的主張是合理的，他表示，會透過談判的方式與台智光協商採一四三三元費率；簡舒培追問，蔣萬安是否支持？李有把握說服市長？李西河強調，對的事情，市長就會支持。

