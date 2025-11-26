新聞幕後》買三千萬噸大豆 換一通「川習電」

美國總統川普與中國國家主席習近平24日通電話，是繼10月30日南韓釜山會晤後，雙方不到1個月再次對話。（法新社檔案照）

記者鄒景雯／特稿

川普與習近平通電，大家都好奇：這通電話是怎麼來的？

其實，這源自川普與習近平十月底在韓國會面時，當時兩人曾相約：未來若要進一步討論毒品、農產品採購等議題，雙方可以通話。中國以此為由，主動與川普方面聯繫，於是相約兩人在廿四日通話。

中國表面的提議是對美採購，川普當然樂於討論，但當川普通電後，習近平卻把許多時間都花在抱怨日本上，擺明是向美國告狀高市早苗「台灣有事」的意思，同時還把台灣當作藉口，來迴避自己在區域當中四處「搞事」的責任。

有趣的是，來自北京的消息指出，習近平在通話過程中，具體承諾未來每年都會向美國採購將近三千萬公噸的大豆，而且保證「只會多不會少」。如此大手筆的表示，莫非顯示習近平遇到困境的急切？

中國眼下起碼有兩個困境：

第一，中國正因為日本的「台灣有事」題，騎虎難下，想要拉美國進來，看看能否由川普出面協調東京，給他們餘地走，有台階可下。

第二，中國認為美方正值烏克蘭與中東問題待解，或許是一個很好的時機，可以使美國屈從中國，反過來給日本、甚至台灣施壓。

結果，電話通完後，美國與日本都不買單。川普是打了電話給高市，但說高市是好朋友，未來可以隨時給他打電話。日本內閣會議也說，高市首相的說法，「並未改變政府既有見解」，相關各方都不動如山。

民主同盟之所以這麼做，核心關鍵在於：以規則為基礎的國際秩序，才是印太安全的基本原則，而中國在區域間的這些單邊行為，才是對於這個秩序帶來真正威脅的禍首。

高市首相早在七日即已發言，但中國直至十四日才發作，而後持續升高緊張，北京這麼做，恐怕是出於「三個誤判」：

第一個誤判：錯判華府態度，以為出現「戰略空窗」，可以假借台灣為理由威懾周邊，宰制島鏈，劃定勢力範圍。

第二個誤判：錯估日本政治情勢。以為新政權剛上任，可以欺生，還有欺負女生（很多社群攻擊甚至聚焦女性），東京可能在威嚇下退卻。也錯估民主社會對於對外政策的立場：日本內閣府、媒體各種調查，日本國民對於中國不具好感的比例，高達八十八％以上，可謂屢創新高。在民主社會，政府一定會反映國民的共同情感，何況還有東海油田、釣魚台、東海軍演、企業人士遭拘禁、福島排水議題等逐案累積。所有北京覺得「出一口氣」的每一個動作，全部變成激怒各方的原因。

第三個誤判：錯判台海及島鏈安全是攸關各方的核心利益。對中國來說，打算拿台灣當作籌碼，來劃定勢力範圍，但對印太周邊來說，這裡就是大家無可挑戰的生命線。其次，倘若島鏈出現安全破口，世界最重要的高科技供應鏈的動脈被切斷，將威脅所有國家的核心利益。

台灣政府與友邦密切聯繫後，由官方出面正式駁斥習近平所謂「戰後」說，展示了「戰略自信」，箇中緣由，不言可喻。

