林思銘表態》 新竹縣長選戰 藍營多人積極備戰

國民黨立委林思銘（中）昨積極表態參選新竹縣長。（記者黃美珠攝）

明年新竹縣長選舉戰雲密布，有意願競逐的選將紛紛積極備戰。國民黨新竹縣立委林思銘昨已表態，國民黨新竹縣副縣長陳見賢近日也將宣布參戰，另位藍營立委徐欣瑩也可能加入戰局。民進黨最被看好的，是執政成績不俗的竹北市長鄭朝方，而時代力量黨主席王婉諭近期積極活動露臉，並在重要幹道陸續掛出看板，意味不言可喻。

陳見賢 徐欣瑩實力堅強

新竹縣近年因科技族群的移入，茁壯了白色力量而讓傳統藍大綠小的政治版圖有所鬆動。「藍白合」可預期將是藍軍未來的基本作戰概念，據了解，民眾黨的目標主要是放在竹北市長，而藍營浮出檯面人選中，陳見賢執掌地方黨部兵符超過八年，是首屆黨員直選出的主委。他獲縣長楊文科倚重，也贏得議長張鎮榮、副議長王炳漢及跨黨派議員力挺，其陸戰能力無庸置疑，近期又加強網路空戰能力，來勢洶洶。

民進黨最看好鄭朝方

時力王婉諭也頻走動

徐欣瑩擁全國知名度高，理工博士背景廣受科技新移民的肯定，在全台大罷免風潮中，她在二階連署就未過關，足見她在縣民心中的好感度。林思銘挺過大罷免後聲勢也拉高，同時在新修財劃法中扮演關鍵角色，替新竹縣多爭取到資源；他昨天也公開表達自己願承擔更多責任，有意願參加黨內初選爭取提名。

民進黨的鄭朝方用美學推動竹北的傳統市場改造、建設公園綠地等，多次舉辦國際性藝文盛宴打造城市榮光，讓他在眾多政治人物中顯得一枝獨秀，文青市長的形象緊抓中間選民的心，普遍認為是綠營戰二〇二六的新竹縣長選舉，但他本人迄今未鬆口。

